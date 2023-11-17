Большинство жителей Евросоюза получают новости из телевизора

Телевидение является основным источником информации почти для трех четвертей жителей ЕС, а радио пользуется не меньшей популярностью, чем соцсети, выяснили аналитики Eurostat.

Телевидение остается ключевым средством получения информации для большинства жителей Евросоюза, следует из результатов опроса Европейского статистического ведомства Eurostat, опубликованных в пятницу, 17 ноября. Почти три четверти (71 процент) респондентов получают информацию прежде всего с помощью телевизора.

Менее чем для половины (42 процента) опрошенных основным источником выступают интернет-версии газет и новостные сайты. Радио в этом качестве пользуется популярностью примерно у трети (37 процентов) участников опроса, столько же респондентов выбирают социальные сети. Из печатных СМИ информацию черпает лишь каждый пятый житель ЕС (21 процент).

Лишь в двух странах-членах Евросоюза телевидение не является наиболее популярным средством получения информации. На Кипре и Мальте для этого чаще всего (70 процентов опрошенных) пользуются соцсетями. В этих же странах наиболее слабы позиции печатных СМИ: на Кипре их читают лишь 10 процентов респондентов, на Мальте - 11 процентов.

В ФРГ соцсети немногим популярнее бумажных газет

В Германии узнавать о последних событиях из телевизора предпочитают две трети (66 процентов) опрошенных, по радио - 42 процента. Треть жителей ФРГ (34 процента) получают новости из интернет-СМИ, 28 процентов - из соцсетей, 24 процента - из бумажных версий газет и журналов.

Наибольшим доверием в ЕС (48 процентов опрошенных) пользуется общественно-правовое радио. В Германии этот показатель выше - 54 процента. В то же время в Польше больше всего (41 процент) доверяют частным медиакомпаниям, а в Венгрии - избранным людям и сообществам в социальных сетях, блогах, подкастах и на новостных платформах (28 процентов).

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