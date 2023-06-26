В Германии появится радио без людей

Новости, прогноз погоды и хит-парады на новой радиостанции в Германии будет составлять искусственный интеллект. Распространение этой технологии вызывает серьезные опасения у экспертов.

Этим летом в Германии планируют запустить новое радио - на основе искусственного интеллекта. Модерация, новости, прогноз погоды, музыкальные чарты, - все это будет выполнять компьютер, а не человек. Это пилотный проект радиостанции Audiotainment Südwest совместно с американской компанией Futuri Media.

Первая радиостанция в Германии с искусственным интеллектом

Программы искусственного интеллекта будут выполнять поиск историй и анализ контента в социальных сетях, то есть работу, которую ежедневно проделывают журналисты.

Audiotainment Südwest - частная радиостанция, охват аудитории которой составляет более 5 млн радиослушателей ежедневно и почти 12 млн онлайн-прослушиваний в месяц. Широта вещания охватывает такие регионы, как Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар и некоторые регионы земли Гессен и Северного Рейна - Вестфалии, а также Гамбург и Берлин.

Напомним, что американская фирма Futuri Media в 2023 году уже запустила в США первую в мире радиостанцию с искусственным интеллектом - Radio GPT. В этих целях Futuri Media разработала специальное программное обеспечение, которое позволяет заменить специалистов, работающих над созданием радиоконтента.

Критики искусственного интеллекта на радиостанциях

Как отмечают представители Futuri Media, самой большой проблемой для радиостанции, работающей на основе искусственного интеллекта, остается голос, звучание которого для аудитории было бы приятным на слух и не лишено эмоций.

Не менее важный момент, который предстоит изучить создателям инновационного радио, это вопрос этики использования таких программ для производства информационного контента.

Критики технологий, которые применяются на Radio GPT, отмечают, что опасность искусственного интеллекта в работе радиостанции - в распространении дезинформации и использовании агрессивного тона, который часто моделируют программы искусственного интеллекта. Радиостанция, которая частично использует искусственный интеллект в своем вещании, в Германии уже есть - на острове Гельголанд.

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