От телевизора тупеют? А вот и нет!

Телевидение - один из любимых видов досуга в Европе. На просмотр телепередач европейцы ежедневно тратят в среднем по 210 минут. А возможно, и больше. "Большинство людей недооценивают, сколько времени они проводят у телевизора, или отказываются отвечать честно на этот вопрос, зная, что у телевидения в целом не очень хорошая репутация", - говорит главврач Центра неотложной помощи при университетской клинике Йены (UKJ), невролог Маттиас Нюрнбергер (Matthias Nürnberger).

И действительно, мало кто не слышал утверждения "Если часами сидеть перед телевизором, можно отупеть". Между тем, результаты проведенного недавно научного исследования говорят о том, что телевидение влияет на умственные способности далеко не так негативно, как принято считать. Регулярный просмотр телепередач не только не приводит к когнитивным нарушениям - напротив, этот способ времяпрепровождения может даже положительно влиять на зрительную память и улучшать моторику, утверждает руководитель исследования Маттиас Нюрнбергер.

"Мы подозревали, что в целом телевидение далеко не так ужасно, как его репутация, - говорит Нюрнбергер. - Многочисленные исследования действительно говорят о том, что чрезмерное увлечение телевидением отрицательно влияет на мозг. Однако все эти исследования в большинстве своем ретроспективны: особенности мозговой деятельности связывались с уже существующими статистическими данными о том, сколько времени люди проводили у телевизора". Но подобный метод не позволяет объективно установить причинно-следственную связь, отмечает ученый.

Просмотр телепрограмм улучшает зрительную память и моторику

Группа исследователей из университетской клиники в Йене решила применить противоположный способ и провести не ретроспективное, а проспективное исследование. Его целью было выяснить, способна ли интенсивная визуальная стимуляция мозга с помощью телепрограмм улучшить кратковременную зрительную память и эффективность моторики. Для этого 74 участника исследования в возрасте от 20 до 30 лет были помещены на пять дней в закрытое помещение. Половина из них смотрела телевизор по восемь часов в день, вторая половина провела все это время без телевизора.

Как телевидение влияет на развитие детей, ученым еще предстоит выяснить Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

В ходе эксперимента обе группы прошли курс обучения печатанию на клавиатуре десятью пальцами - навыка, которым они ранее не владели и который сочетает в себе моторику и обработку визуальной информации. Исследование включало в себя также ежедневные тесты на успеваемость и МРТ-сканирование мозга в начале и в конце программы. Результаты оказались поразительными: у группы участников, смотревших телевизор, во всех тестах были более высокие показатели, чем у тех, кто находился в помещении без телевизора.

Телевизионное воздействие отразилось и на результатах МРТ-сканирования мозга. "Считается, что когнитивная тренировка мозга возможна лишь до определенного возраста. Максимальное количество синапсов достигается примерно в 25 лет, и изменить этот верхний предел очень сложно. Но, как показало наше исследование, при большом количестве визуальной стимуляции все же можно добиться улучшения", - рассказывает Нюрнбергер.

Насколько долговременно воздействие телевидения?

Насколько долговременны эти эффекты, ученым еще предстоит выяснить. Сейчас Нюрнбергер и его команда изучают, как постоянный просмотр телевизионных программ влияет на когнитивные способности пожилых людей. "Для нас было важно впервые провести проспективное исследование, чтобы понять воздействие телевидения на мозг, а не приписывать ему когнитивные нарушения в ретроспективе", - говорит руководитель исследования.

В то же время Нюрнбергер не советует проводить много времени перед телевизором. "Телевидение влияет не только на мозг. Люди, которые часами смотрят телевизор, как правило, делают это в ущерб физической активности и социальной жизни", - объясняет он. Иными словами: телевидение, возможно, и не так ужасно, как его репутация, но переусердствовать с ним все же не стоит.