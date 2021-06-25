Немецкой индустрии развлечений нужны перемены

"Зачем целовать лягушку, если можно поцеловать принцессу", - таков слоган первого в мире реалити-шоу лесбийских свиданий "Очаровательная принцесса" (Princess Charming). Его выпускает немецкий стриминговый сервис TVNOW. Следуя примеру шоу "Холостяк", несколько лесбиянок соперничают за расположение к себе "очаровательной принцессы" - главной героини шоу. В другой телепередаче шанс обрести большую любовь дается холостым геям. А в последнем сезоне шоу Germany's Next Topmodel, продюсером и ведущей которого является известная топ-модель Хайди Клум (Heidi Klum), впервые победу одержала транссексуалка Алекс Мэрайя Петер (Alex Mariah Peter).

В реалити-шоу "Druck" в YouTube, снимающегося по образцу норвежского варианта, речь идет о подростках из Берлина. В ней представлены различные этнические группы немецкой столицы. Все это свидетельствует о том, что немецкое телевидение стремится к разнообразию и плюрализму.

Кадр из фильма "Fack ju Göhte"

Это характерно и для кинематографа. Такие фильмы, как "Турецкий для начинающих", основанный на успешном одноименном телесериале, который транслировался в период с 2006 по 2008 годы на немецком канале ARD и "Fack ju Göhte", снятый в 2013 году, также пытаются отразить актуальные тенденции в немецком обществе. Культурный ландшафт в Германии, кажется, открывается для ЛГБТ-граждан и людей из разных этнических групп. Но достаточно ли этого? Ведь до сих пор телеканалы и киностудии в основном придерживались стереотипов.

Слишком похож на турка, чтобы играть немца

"Гомосексуалы, транссексуалы и другие группы определенно представлены на немецком телевидении. Германия в этом отношении - гораздо более либеральна, чем другие страны, - подчеркивает актер Дин Байкан, который родился в турецкой семье в Германии. - Однако во многих вопросах она все еще консервативна: иностранцев или людей с миграционными корнями все еще не воспринимают всерьез ни в фильмах, ни в актерских проектах".

Немецкий актер Дин Байкан

Байкан вспоминает об эпизоде из своей жизни. "Я дошел до финала кастинга на главную роль в популярном криминальном сериале, но роль получил другой актер", - подчеркивает Байкан. Он считает, что его турецкое происхождение могло стать причиной того, что продюсеры приняли решение не в его пользу. Об этом, конечно, он может только догадываться. По его ощущениям, режиссеры предпочитают использовать стереотипы: немца должен играть немец, а не турок.

О другой крайности рассказывает в интервью DW актриса из Берлина открытая лесбиянка Елена Шмидт (Elena Schmidt): "У меня стойкое ощущение, что я получаю только причудливые и странные роли, а большие классические достаются моим гетеросексуальным коллегам. Даже в Театре имени Горького в Берлине я нередко сталкивалась с враждебными высказываниями в мой адрес из-за сексуальной ориентации. Именно из-за того, что я по своим внешним данным не соответствую стандартам классической женщины, мне дают эпизодические и даже мужские роли", - подчеркивает актриса.

Кинорежиссер Дэю Хао До (Deiu Hao Do) согласен с такой оценкой. Его родители - из этнического меньшинства во Вьетнаме. Он родился уже в Штадтхагене в Нижней Саксонии. Режиссер принимает участие в проекте "Разнообразие в кино" и представляет Берлинскую сеть азиатских фильмов (BAFNET).

Кинорежиссер Дэю Хао До

"Есть темнокожие, продающие наркотики, мусульмане, которых изображают преступниками, азиатские женщины, играющие слабых персонажей. Но эти этнические группы намного сложнее, и это необходимо отображать в кино", - подчеркивает он в интервью DW.

В репрезентативном опросе среди немецких актер и актрис "Разнообразие в кино" 5500 участников заявили, что, по их мнению, подобные клише прочно укоренились в индустрии развлечений. Почти 88 процентов считают, что арабов или мусульман на немецком телевидении в основном изображают стереотипно. Как и азиатов, и евреев.

Коллективный каминг-аут артистов

Кроме того, 13 процентов опрошенных заявили о том, что по отношению к ним были предубеждения из-за их внешности или веса, а 10 процентов респондентов признались, что они подверглись дискриминации из-за своей сексуальной ориентации. Поэтому многие пытались скрыть ее, чтобы повысить свои шансы на получение той или иной роли.

Коллективный каминг-аут в статье в Süddeutsche Zeitung

В начале 2021 года 185 актеров в Германии совершили публичный каминг-аут, опубликовав статью в Süddeutsche Zeitung. Они решили, что пора публично признаться в своей гомо- или бисексуальности, небинарности или транссексуальности. В своем коллективном обращении они призывали к большей открытости и толерантности в немецкой индустрии развлечений. Им долгое время приходилось скрывать и замалчивать свою сексуальную ориентацию.

"Часто агенты, представляющие интересы артистов, рекомендуют им не совершать каминг-аута из-за того, что это может негативно сказаться на творческой карьере и снизить их шансы на получение новых ролей", - подчеркивает в интервью DW актриса Эва Мекбах (Eva Meckbach)

Другая крайность заключается в том, что многие продюсеры и режиссеры довольно неохотно или вообще не пытаются больше узнавать об особенностях исполнителей ролей, а тем более - использовать их в работе. Так, например немецкая актриса Ульрике Фолькертс Ulrike Folkerts) в реальной жизни лесбиянка, но играет гетеросексуальную женщину-полицейского в криминальном сериале "Tatort".

В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что продюсеры сериала только недавно попросили ее публично раскрыть свою сексуальную ориентацию, но актриса отказалась это сделать, сославшись на то, что время уже ушло.

Сложное многообразие

Актриса Шери Хаген (Sheri Hagen) говорит, что концепция разнообразия не должна ограничиваться участием в телешоу ЛГБТ-граждан или людей с миграционными корнями. Шери Хаген приехала в Германию из Лагоса в начале 1990-х годов и считает себя немкой с нигерийскими корнями. Она снялась в таких фильмах, как "Жизнь других", удостоенного "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", или в сериале "Tatort".

"Для меня разнообразие не ограничивается цветом кожи или полом, как это преобладает в немецкой киноиндустрии", - подчеркивает она. Для нее разнообразие заключается в том, чтобы вовлекать в проекты больше мигрантов, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Необходимо больше рассказывать о проблемах дискриминации, об этнических и культурных особенностях и различиях жителей Германии, уверена Шери Хаген. Кинорежиссер Дэю Хао До соглашается с ней.

Актриса Эва Мекбах

Актриса Эва Мекбах в интервью DW в своих высказываниях еще более категорична: "Надо просто прекратить представлять нашу жизнь не такой, какая она есть на самом деле. Когда я выхожу на улицы Берлина, то вижу совершенно другой мир, нежели тот, который мне показывают по телевизору. Наша цель - изменить ситуацию в кинематографе и на телевидении к лучшему, избавить ее от стереотипов и приблизить к реальной жизни".

Далеки от заветной цели

Стриминговые платформы создали для кинематографистов со всего мира альтернативные способы показать свои работы и привлечь новую аудиторию. В то время как этот потенциал активно используется в некоторых странах мира, в Германии новые каналы сбыта пока внедряются медленно.

Актриса Шери Хаген считает, что Германия может брать пример с британской киноиндустрии, где кастинги артистов проходят вне зависимости от цвета их кожи. Примером тому могут служить такие сериалы, как американский "Бриджертоны" и новый британский мини-сериал "Анна Болейн" о жизни второй жены короля Генриха VIII, которую сыграла темнокожая актриса.

Немецкая актриса Шери Хаген

Для Шери Хаген разнообразие в данном случае не обязательно связано с выбором темнокожей актрисы, а скорее в общем подходе. Недавно вышедший немецкий телесериал "Breaking Even", в котором главную роль играет немецкая актриса Лорна Ишема (Lorna Ishema), родившаяся в Уганде, является хорошим примером того, что и в Германии дело сдвинулось с мертвой точки. Но перемены должны происходить прежде всего в головах сценаристов и режиссеров, убеждена Шери Хаген.

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