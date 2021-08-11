 Опозорила семью? Германия в шоке от убийства афганки | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.08.2021

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Германия

Опозорила семью? Германия в шоке от убийства афганки

Очередное убийство, совершенное якобы ради защиты чести семьи, вызвало резонанс в ФРГ. Молодую афганскую женщину, судя по всему, убили ее братья. Как к этой проблеме относятся в немецком обществе?

Место преступления, где проводятся следственные мероприятия

Мариам Х. несколько лет назад бежала в Германию из Афганистана, спасаясь от исламистского террора со стороны талибов и архаически-патриархальных взглядов, царящих в афганском обществе. В Германии у нее был шанс на свободную жизнь, в которой она сама могла принимать решения. Но именно это, судя по всему, и привело к гибели 34-летней Мариам, разведенной женщины, матери двоих детей. Ее убили, как предполагается, два ее брата, потому что стиль жизни Мариам не соответствовал их моральным представлениям. Это чудовищное преступление, предположительно, было совершено в Берлине. Выяснением деталей занимается следствие.

Убили за то, что якобы "опозорила семью"   

Берлинская прокуратура и земельное ведомство по уголовным делам ведут расследование в отношении 22-летнего и 25-летнего братьев убитой женщины. Они подозреваются в убийстве сестры, совершенном сообща 13 июля в Берлине, ради того, чтобы якобы "защитить оскорбленную честь семьи". В настоящий момент подозреваемые находятся под арестом.

Участники акции в Берлине в Международный женский день несут плакат против фемицида

Участники акции в Берлине в Международный женский день несут плакат против фемицида, 2019 год

"Мы ведем следствие по подозрению в так называемом "убийстве чести", - говорит пресс-секретарь берлинской прокуратуры. - Термин "убийство чести" в Германии применяют в том случае, если девушку или женщину убивают ее родственники, потому что согласно их представлениям, она опозорила семью, запятнав ее честь".

Следствие исходит из того, что братья после убийства поместили труп сестры в чемодан и перевезли на поезде в Баварию, где живет их старший брат. В Нойбурге-на-Дунае они закопали тело убитой. Там позже и были обнаружены останки. Вскрытие подтвердило, что речь идет именно о Мариам, которая считалась пропавшей без вести. На след подозреваемых братьев удалось выйти спустя несколько дней. Доказательства их причастности к преступлению были получены благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей.  

Откуда берется ненависть к западным ценностям?

Почти одновременно с расследованием убийства Мариам Х. в немецком обществе вспыхнула дискуссия на тему преступлений, совершаемых якобы ради защиты чести семьи. Один из самых часто задаваемых вопросов в ней - откуда берется ненависть к западному образу жизни и ценностям?

Существенный аспектом являются патриархальные взгляды, считает Мартин Лезентин (Martin Lessenthin), председатель правления Международного общества прав человека. Они часто связаны с определенной  религиозной позицией, которая подкреплена традициями, поясняет он. Одновременно речь идет о комплексах мужчин, которых не ждут никакие успехи в жизни и которые не имели их потому, что в профессиональном плане вынуждены конкурировать с женщинами, живя в свободном обществе. Но они привыкли к тому, что решающую роль всегда играет мужчина, отмечает Мартин Лезентин.

Мартин Лезентин

Мартин Лезентин

Клара Ригони из Института Макса Планка, занимающаяся исследованием вопросов криминальных действий, безопасности и права, также считает, что основной причиной совершения так называемых "убийств чести" являются патриархальные структуры. "По сути, речь идет о контроле мужчинами сексуальной жизни женщин. Сексуальной чести женщин, которую, как они считают, должны защищать семьи". И это распространяется не только на мусульманские семьи.

Убийства во имя защиты чести семьи не всегда имеют религиозную подоплеку, говорит Клара Ригони, при этом жертвами таких преступлений становятся девушки и женщины по всему миру. Такие патриархальные структуры были в разные времена в разных регионах, продолжает Ригони. Она называет в этой связи Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку, где до сих пор существуют браки по принуждению, а также регион Средиземного моря, где порой и сегодня происходят подобные вещи.

Не первое "убийство чести" в Германии  

Убийство 34-летней афганки напомнило еще об одной похожей трагедии. В феврале 2005 года на автобусной остановке была застрелена 23-летняя Хатун Сюрючи. Ее убил один из братьев, чтобы "защитить честь семьи". Хатун Сюрючи была насильно выдана замуж, но после рождения сына ушла из семьи и решила вернуться в Берлин. Убийство курдской женщины стало одним из самых громких преступлений в Германии, совершенных из соображений "защиты чести семьи", и вызвало широкую дискуссию в обществе об интеграции.

На месте убийства Хатун Сюрючи

На месте убийства Хатун Сюрючи

Нынешние дебаты о преступлении в отношении молодой афганской женщины также вышли на политический уровень. В преддверии выборов в бундестаг политики активно обсуждают этот вопрос. Глава берлинского отделения Христианско-демократического союза (ХДС) Кай Вегнер (Kai Wegner) требует сделать выводы из этой трагической истории: "Нам нужны открытые дебаты об интеграции, провалившейся из-за архаических ценностей, имеющих место и после переезда (иммигрантов. - Ред.) в Германию". Молодые женщины с миграционными корнями все чаще становятся жертвами семейного насилия.

Фемицид и провалившаяся интеграция: что думают политики

Ведущий берлинский политик из Социал-демократической партии (СДПГ) Франциска Гиффей (Franziska Giffey) написала в своем Twitter: "Меня потрясло чудовищное убийство молодой женщины и матери. Ее лишили жизни из-за оскорбленной чести семьи, потому что она жила так, как хотела. Необходимо четко сказать, что произошедшее не что иное, как чудовищное убийство ради "защиты чести семьи". Политик осудила архаические представления о мире и женщине, которые ведут к таким чудовищным преступлениям.    

Беттина Яраш (Bettina Jarasch), кандидат в бургомистры Берлина от партии Союз-90/"Зеленые", также написала в Twitter: "Если убивают женщину только за то, что она хотела жить своей свободной жизнью, это является кошмарным преступлением. Мы должны наказывать за такие преступления всеми способами, имеющимися у правового государства".

Эльке Брайтенбах

Эльке Брайтенбах

В свою очередь, политик от Левой партии Эльке Брайтенбах (Эльке Брайтенбах) считает недопустимым называть подобные преступления "убийствами чести". Это превозносит преступника и обеляет его деяние, считает политик. "Это было чудовищное преступление, поэтому я использую для него слово фемицид, - поясняет Брайтенбах. - Это подразумевает убийство женщин по причине их гендерной принадлежности. При этом речь всегда идет о патриархальных структурах. А преступниками выступают мужья, партнеры, братья, отцы и сыновья".

На высказывание Брайтенбах отреагировала политик из оппозиционной правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storck). Реакция Брайтенбах на "исламистское убийство в Берлине" вновь показывает, что "интеграционная идеология Левой партии провалилась, она не соответствует реальности", сказала Шторк. Несмотря на разгоревшуюся дискуссию, политики едины в одном - в либеральном немецком обществе необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить подобных преступлений. Но как это сделать?

Мартин Лезентин убежден, что нужно решать это вопрос с помощью образования, нужна долгосрочная система. Это могут быть многолетние семинары, возможности для обучения, которые облегчают экономическую и социальную интеграцию мигрантов в немецкое общество, полагает Лезентин: "Это важно потому, что на примере нескольких волн миграции мы и сегодня еще видим, что люди, живущие в Германии в третьем или четвертом поколении, все еще имеют сексистские представления, которые могут вести к таким преступлениям".

Клара Ригони также говорит о необходимости пересмотра интеграционной политики и о том, что надо устранить патриархальные структуры, даже если это будет сложно. Она указывает на пример Норвегии, где мигранты с самого начала посещают интеграционные курсы, на которых им рассказывают, в том числе, и о сексуальной свободе женщин. 

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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