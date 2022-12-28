Совбез ООН призвал талибов перестать дискриминировать женщин

Совет Безопасности ООН призвал талибов обеспечить "полное, равное и осмысленное" участие женщин во всех сторонах жизни в Афганистане. Ранее талибы запретили женщинам учиться в университетах и работать в НПО.

Совет Безопасности ООН призвал радикальное исламистское движение "Талибан" обеспечить "полное, равное и осмысленное" участие женщин во всех сторонах жизни в Афганистане. Таким образом в Совбезе отреагировали на недавно введенный в Афганистане талибами запрет на работу женщин в неправительственных организациях (НПО). Ранее "Талибан" также запретил женщинам учиться в университетах.

В заявлении Совбеза ООН, принятом консенсусным решением всех его 15 членов (к которым относится и РФ), констатируется, что решения талибов "свидетельствуют о растущей эрозии уважения к правам человека и фундаментальным свободам". В частности, запрет на работу женщин в НПО "окажет существенное и немедленное влияние на гуманитарные операции" в Афганистане..

"Эти ограничения противоречат обязательствам, взятым на себя талибами перед афганским народом, а также ожиданиям международного сообщества", - резюмировали в Организации объединенных наций.

Права женщин ограничили "из-за дресс-кода"

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" запретило местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу женщин 24 декабря. Это решение объяснили "многочисленными жалобами" на то, что некоторые сотрудницы якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами. Минэкономики Афганистана подчеркнуло, что несоблюдение требования приведет к отзыву лицензии на работу в стране у любого НПО. Четыре из них уже были вынуждены прекратить свою деятельность.

Евросоюз осудил это решение, назвав его "еще одним жестким ограничением способности женщин в Афганистане осуществлять свои права и основные свободы и явным нарушением гуманитарных принципов". А госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что запрет может иметь "разрушительные последствия для афганского народа". Он напомнил, что женщины "занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру".

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