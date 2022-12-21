В мире критикуют решение талибов не допускать женщин в вузы

Решение талибов, находящихся у власти в Афганистане, запретить женщинам обучение в вузах вызвало резкую критику мирового сообщества. "Уничтожая будущее женщин и девочек в Афганистане, талибы приняли решение уничтожить будущее своей страны", - написала в этой связи министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в Twitter в среду, 21 декабря.

При этом она пообещала, что поднимет вопрос о доступности высшего образования для женщин в Афганистане 22 декабря в кругу стран-членов "большой семерки". "Талибы могут попытаться сделать женщин "невидимками", но им это не удастся - мир наблюдает за ними", - указала она.

Боррель и Гуттериш о запрете на обучение женщин в вузах в Афганистане

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал притеснение по половому признаку "преступлением против человечности". "ЕС резко осуждает решение "Талибана" лишить женщин в Афганистане доступа к высшему образованию. Уникальный для мира шаг, который нарушает права и разрушает ожидания афганцев и лишает Афганистан вклада, который женщины носят в общество", - написал он на своей станице в Twitter 21 декабря.

Накануне, 20 декабря, официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша сообщил, что тот "глубоко обеспокоен" сообщениями о том, что женщин лишат доступа к высшему образованию в Афганистане. "Генеральный секретарь подчеркивает, что лишение возможности получать образование не только идет вразрез с равноправием женщин и девочек, но и окажет ужасное влияние на будущее страны", - добавил его пресс-секретарь.

Между тем Абас Басир, занимавший до прихода к власти талибов пост министра образования в Афганистане, назвал решение отстранить женщин от обучения в вузах "противоречащим исламу и постыдным". "Всем студентам и профессорам следует объединиться, чтобы талибы снова распахнули двери университетов и школ перед девушками. Если все они уволятся и покинут стены школ и университетов, все может закончиться плохо", - заявил он в интервью DW.

Ограничение прав женщин талибами в Афганистане

Тем временем пользователи Twitter и других соцсетей по всему миру выразили возмущение решением талибом в многочисленных сообщениях с хэштегом #LetHerLearn.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года. С тех пор права женщин, гомосексуалов и других меньшинств в стране подверглись резким ограничениям. До недавнего времени женщинам в Афганистане позволялось получать высшее образование, однако они должны были пользоваться отдельными входами в вуз и посещать лекции отдельно от мужчин. Преподавать им могли только женщины или пожилые мужчины.

20 декабря талибы объявили о решении лишить женщин права получать высшее образование.

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