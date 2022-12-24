  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Женщины на акции протеста против запрета на получение образования в Кабуле
Женщины на акции протеста против запрета на получение образования в КабулеФото: STRINGER/REUTERS
Права человекаАфганистан

"Талибан" запретил женщинам работать в НПО

Даниил Сотников
35 мин. назад

Правящие в Афганистане талибы ввели очередной запрет для женщин: теперь им нельзя работать в неправительственных организациях - якобы из-за нарушений исламского дресс-кода.

https://p.dw.com/p/4LPCc

Правящая в Афганистане исламистская организация "Талибан" запретила местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) допускать на работу женщин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письменное заявление министерства экономики страны в субботу, 24 декабря.

В письме, подлинность которого Reuters подтвердил представитель ведомства, говорится, что сотрудницам не разрешается приходить на работу "до дальнейшего уведомления". Запрет объясняется "многочисленными жалобами" на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане, говорится в письме. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

В ООН обеспокоены новым запретом

Как отмечает Reuters, гуманитарные миссии ООН часто ведут работу в Афганистане через местные организации, на которые распространяется запрет. "Запрет на работу женщин в НПО должен быть немедленно отменен. Этот шаг не только нанесет удар по правам женщин, но и усугубит гуманитарный кризис, а также нанесет ущерб наиболее уязвимым афганцам", - написал временный поверенный в делах Норвегии в Афганистане Пол Калумаль, который занимается финансовой помощью населению страны и участвовал ранее в переговорах с "Талибаном".

Руководитель миссии ООН в Афганистане и координатор гуманитарной помощи Рамиз Алакбаров назвал решение "Талибана" "явным нарушением гуманитарных принципов", которое вызывает "глубокую обеспокоенность". В управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили Reuters, что организация попытается встретиться с руководством талибов, чтобы "добиться ясности относительно приказа".

Запрет женщинам учиться в университетах и мировая реакция

Ранее стало известно, что "Талибан" запретил женщинам учиться в университетах. Такое решение движение объяснило "сохранением национальных интересов", а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.

Девочки старше шестого класса перестали посещать школы еще в марте. Талибы также утверждали, что дети вернутся в школы, когда там будет создана "соответствующая исламу среда". В стране действует множество запретов для женщин: им нельзя работать на большинстве рабочих мест, запрещено посещать парки и спортзалы, кроме того они обязаны носить в общественных местах полностью закрытую одежду. 

Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) на этой неделе призвали талибов отменить запреты, предупредив, что "гендерные преследования могут расцениваться как преступления против человечности". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы пытаются приговорить афганских женщин "к темному будущему без возможностей". "Афганские женщины заслуживают лучшего. Афганистан заслуживает лучшего. "Талибан" только что окончательно отказался от своей цели быть принятым международным сообществом", - заявил Блинкен.

Решение "Талибана" критиковали в исламских странах

С осуждением запрета на образование выступила и Турция. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что такой запрет не является "ни исламским, ни гуманным". "Что плохого в женском образовании? Какой вред это наносит Афганистану? Есть ли исламское объяснение? Наша религия, ислам, не против образования, наоборот, поощряет образование и науку", - заявил он.

Власти Саудовской Аравии, где до 2019 года также вводились жесткие ограничения для женщин, призвали талибов "изменить курс". В МИД страны выразили "удивление и сожаление" по поводу запрета на университетское образование, подчеркнув, что это решение было "удивительным для всех исламских стран". В самом Афганистане запрет вызвал протесты, которые, по словам местных жителей, были жестоко подавлены талибами. 

Смотрите также:

До чего талибы довели Афганистан

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Женщины в Кабуле

Выполнили ли талибы свои обещания? Фактчекинг DW

Выполнили ли талибы свои обещания? Фактчекинг DW

Год назад талибы взяли власть в Афганистане, удивив мир провозглашением умеренной политики. Ключевым обещанием было соблюдение прав женщин. Были ли обещания исламистов выполнены?
Политика15 августа 2022 г.
Мальчик с ампутированными руками играет в футбол головой

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди

Иранский фотограф Маджид Саиди документирует события на Ближнем и Среднем Востоке. Его работы, удостоенные премии World Press Photo, показывают жизнь в Афганистане после войны.
Права человека5 февраля 2014 г.16 фото

Конференция ООН по Афганистану и новый подход США

Конференция ООН по Афганистану и новый подход США

Новая стратегия США в Афганистане добавила оптимизма европейцам. Это связано с усилением "мирного" аспекта и привлечением стран, соседних с Афганистаном.
Конфликты31 марта 2009 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Херсон после российского обстрела

При российском обстреле Херсона погибли не менее 10 человек

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда17 ч. назад
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика23 декабря 2022 г.
Weißrussland Gerichtsverhandlung von Maria Kolesnikova in Belarus

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Правосудие и закон23 декабря 2022 г.
военная техника на платформе в Бресткой области Беларуси

Проверки и маневры: что происходит на границе РБ и Украины

Проверки и маневры: что происходит на границе РБ и Украины

Политика23 декабря 2022 г.
Описание карикатуры DW: в центре изображения на фоне флага Евросоюза стоит карикатурный российский президент Владимир Путин и поднимает вверх гантелю, похожую одновременно на канистру, с надписью "GAS" (газ).

Как Путин цены на газ в ЕС до потолка поднимает

Как Путин цены на газ в ЕС до потолка поднимает

Экономика и бизнес23 декабря 2022 г.
Кадр из фильма Аскольда Курова "Это сообщение было создано и распространено..."

Фильм об убийстве российской журналистики показали в Берлине

Фильм об убийстве российской журналистики показали в Берлине

Культура23 декабря 2022 г.
На главную страницу