Генсек ООН выступил за диалог с "Талибаном"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество ради спасения жизней простых афганцев поддерживать диалог с радикальным исламистским движением "Талибан", пришедшим к власти в Афганистане. "Наш долг - проявить солидарность с народом, который сильно страдает, миллионы могут умереть от голода", - заявил Гутерриш в интервью агентству AFP, опубликованном в ночь на пятницу, 10 сентября.

По словам Гуттериша, мир должен постараться избежать "экономического коллапса" в Афганистане. Генсек ООН призвал использовать "финансовые инструменты" для того, чтобы афганская экономика могла "дышать".Он подчеркнул, что надо сделать все, чтобы "Афганистан не был центром терроризма" и "чтобы женщины не теряли прав, которые они приобрели в предшествующий период". Из-за желания талибов быть признанными у мирового сообщества появляются определенные рычаги воздействия на них, считает Антониу Гутерриш.

Между тем страны мира не спешат выстраивать дружеские отношения с переходным правительством Афганистана, сформированным боевиками "Талибана". "Сообщения из Кабула не внушают нам оптимизма", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас(Heiko Maas) после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на базе ВВС США Рамштайн 8 сентября. Отношения с Афганистаном будут во многом зависеть от поведения "Талибана", заявили оба политика.

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