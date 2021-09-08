Германия и США критически относятся к новому правительству талибов

Германия и США критически относятся к переходному правительству Афганистана, сформированному боевиками исламистского радикального движения "Талибан". "Сообщения из Кабула не внушают нам оптимизма", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на базе ВВС США в Рамштайне в среду, 8 сентября.

Будущие отношения с Афганистаном будут во многом зависеть от поведения "Талибана", заявили оба министра. Мас в то же время подчеркнул, что мировое сообщество будет и впредь оказывать гуманитарную помощь афганцам. Он отметил, что изоляция Афганистана не в интересах самих талибов.

При этом глава германского МИДа высказался против признания переходного правительства талибов, но за диалог с ним. Свою позицию он объяснил тем, что федеральное правительство хотело бы продолжить эвакуацию из Афганистана людей, нуждающихся в защите, среди которых есть и граждане ФРГ.

Со своей стороны Энтони Блинкен выразил обеспокоенность составом нового правительства Афганистана. Переходное правительство состоит сплошь из талибов и их союзников, указал он, напомнив, что прежде "Талибан" обещал включить в правительство и представителей других групп.

Министр из списка террористов

Обеспокоенность у США, по словам Блинкена, вызывают и некоторые конкретные члены кабинета. Так, к примеру, назначенный главой МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани числится у США в списке террористов. За информацию, которая приведет к его поимке, объявлено вознаграждение в размере 10 млн долларов.

Блинкен призвал талибов выполнить обещание и разрешить выезд из страны афганцам с соответствующими выездными документами. В этой связи он напомнил о чартерных самолетах в городе Мазари-Шариф, на которых предполагалось эвакуировать нуждающихся в защите афганцев, но которые заблокированы талибами. Блинкен также призвал талибов обеспечить доступ гуманитарной помощи к нуждающимся в Афганистане.

Ходатайства об убежище

Хайко Мас заявил, что он не видит проблемы в том, что некоторые афганцы, доставленные США в рамках эвакуации на базу в Рамштайне, ходатайствуют о предоставлении убежища в Германии. "Правовая ситуация абсолютно ясная", - подчеркнул он, отметив в то же время, что убежища в ФРГ запросили лишь меньше одного процента афганцев, оказавшихся на базе американских ВВС..

США используют базу в Рамштайне в качестве одного из перевалочных пунктов для переправки в Америку афганцев, нуждающихся в защите. По договоренности с правительством ФРГ эти афганцы могут оставаться на ее территории в течение десяти дней для проверки на предмет безопасности.

США уже доставили в Америку через эту базу 23 тысячи афганцев, еще 11 200 ожидают разрешения на въезд в США. Около 90 человек, по данным МВД ФРГ, запросили убежища в Германии.

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