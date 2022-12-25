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Женщины на улица КабулаФото: Ali Khara/REUTERS
Права человекаАфганистан

НПО в Афганистане прекращают работу из-за запрета для женщин

Даниил Сотников
51 мин. назад

Четыре международные благотворительные организации приостановили свою деятельность в Афганистане из-за введенного "Талибаном" запрета для женщин на работу в них.

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Четыре неправительственные благотворительные организации (НПО) в Афганистане приостановили работу после объявления "Талибаном" о запрете на работу для женщин. Об этом говорится в заявлении НПО, опубликованном в воскресенье, 25 декабря.

О приостановке деятельности объявили Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, CARE International, Норвежское агентство по делам беженцев (NRC) и Международный комитет помощи. "Без нашего женского персонала мы не можем эффективно помогать отчаянно нуждающимся детям, женщинам и мужчинам в Афганистане", - говорится в совместном заявлении организаций.

В НПО подчеркнули, что помимо непосредственного влияния на оказание помощи, запрет "Талибана" скажется на тысячах рабочих мест в разгар экономического кризиса в стране. "Пока мы не получим ясности в отношении этого объявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать нашу спасательную помощь в Афганистане", - заявили в НПО.

"Талибан" вводит все больше запретов для женщин

О введенном "Талибаном" запрете для местных и иностранных неправительственных организаций допускать на работу женщин стало известно накануне. Запрет объясняется "многочисленными жалобами" на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении запрета, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

Ранее стало известно, что "Талибан" запретил женщинам учиться в университетах. Такое решение движение объяснило "сохранением национальных интересов", а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.

Девочки старше шестого класса перестали посещать школы еще в марте. Талибы также утверждали, что дети вернутся в школы, когда там будет создана "соответствующая исламу среда". В стране действует множество запретов для женщин: им нельзя работать на большинстве рабочих мест, запрещено посещать парки и спортзалы, кроме того они обязаны носить в общественных местах полностью закрытую одежду. 

ЕС, США и ООН осудили введенный "Талибаном" запрет

В Евросоюзе, ООН и США осудили решение "Талибана". Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали назвала его "еще одним жестким ограничением возможности женщин в Афганистане осуществлять свои права и основные свободы" и "явным нарушением гуманитарных принципов".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение талибов может иметь "разрушительные последствия для афганского народа". "Глубоко обеспокоен тем, что запрет "Талибана" в отношении женщин, доставляющих гуманитарную помощь в Афганистан, нарушит предоставление жизненно важной, спасительной помощи миллионам людей. Женщины занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру", - написал Блинкен в Twitter. В ООН предупредили, что запрет подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране.

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