  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Женщины в Афганистане
Женщины в АфганистанеФото: DANIEL LEAL/AFP
Права человекаЕвропа

В Евросоюзе осудили запрет талибов на работу женщин в НПО

Анна Неверова
1 ч. назад

В ЕС оценивают, как запрет талибов на работу женщин в неправительственных организациях отразится на помощи, которое сообщество оказывает Афганистану. На решение "Талибана" отреагировали и в США.

https://p.dw.com/p/4LPZY

В Евросоюзе осуждают введенный в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" запрет на работу женщин в неправительственных организациях (НПО). "Европейский союз решительно осуждает недавнее решение "Талибана" запретить женщинам работать в национальных и международных НПО", - заявила в субботу, 24 декабря, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

По ее словам, запрет на работу в НПО "является еще одним жестким ограничением способности женщин в Афганистане осуществлять свои права и основные свободы и явным нарушением гуманитарных принципов". В Евросоюзе в настоящее время оценивают, как это решение отразится на помощи, которую сообщество оказывает в стране. "Нашей главной заботой останутся благополучие, права и свободы народа Афганистана", - добавила Набила Массрали в беседе с агентством AFP.

Госсекретарь США обеспокоен решением талибов

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что решение талибов запретить женщинам работать в НПО может иметь "разрушительные последствия для афганского народа". "Глубоко обеспокоен тем, что запрет "Талибана" в отношении женщин, доставляющих гуманитарную помощь в Афганистан, нарушит предоставление жизненно важной, спасительной помощи миллионам людей. Женщины занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру", - написал Блинкен в Twitter.

Запрет талибов на работу женщин в НПО затрагивает 180 организаций 

Ранее в этот же день стало известно, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" запретило местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу женщин. Такое решение объяснили "многочисленными жалобами" на то, что некоторые сотрудницы якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

В письме министерства экономики Афганистана говорится, что у любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в стране. В ведомстве сообщили, что запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

Смотрите также: 

Из-за талибов Афганистану грозит гуманитарная катастрофа

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему талибы разрешают работать женщинам-врачам в Афганистане? (12.08.2022)

Почему талибы разрешают работать женщинам-врачам в Афганистане? (12.08.2022)

Талибы заставили большинство женщин покинуть работу, однако героиня нашего репортажа, наоборот, получила повышение. Теперь она директор крупнейшего в стране родильного дома в Кабуле. Каково быть женщиной-врачом в Афганистане?
Здоровье12 августа 2022 г.03:47 мин.
external

Афганистан на грани катастрофы - год назад к власти в Кабуле вернулись талибы

Афганистан на грани катастрофы - год назад к власти в Кабуле вернулись талибы

15 августа 2021-го радикальные исламисты взятием Кабула закрепили переход власти в Афганистане под их контроль. Уже год талибы у власти. В стране страшная разруха, люди голодают. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Рекомендуем воздержаться от просмотра сюжета людям с чувствительной психикой.
Политика15 августа 2022 г.04:10 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Папа римский Франциск во время рождественской мессы в соборе Святого Петра

Папа римский Франциск в канун Рождества осудил войны

Общество2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди ждут начала продажи лекарств в одной из пекинских аптек, 16 декабря 2022 года

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Экономика и бизнес15 мин. назад
Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда24 декабря 2022 г.
Здание драмтеатра в Мариуполе после российской бомбежки

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Конфликты23 декабря 2022 г.
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика23 декабря 2022 г.
Weißrussland Gerichtsverhandlung von Maria Kolesnikova in Belarus

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Правосудие и закон23 декабря 2022 г.
военная техника на платформе в Бресткой области Беларуси

Проверки и маневры: что происходит на границе РБ и Украины

Проверки и маневры: что происходит на границе РБ и Украины

Политика23 декабря 2022 г.
На главную страницу