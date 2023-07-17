Как талибы ограничивают права женщин в Афганистане

С приходом к власти талибов в Афганистане появилось множество ограничений, касающихся женщин. Одним из последних стало закрытие салонов красоты в стране. DW - о примерах дискриминационной политики в отношении женщин.

С приходом к власти радикального движения "Талибан" в Афганистане женщины в стране столкнулись с ограничениями своих прав . Многие из жительниц Афганистана сравнивают себя с тюремными заключенными, лишенными возможности участия в общественной жизни.

"За последние 22 месяца женщины и девочки подвергаются дискриминации во всех сферах жизни", - заявила 19 июня, заместитель Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, Нада Аль-Нашиф.

Согласно недавнему докладу Совета ООН по правам человека, "тяжелая, систематическая и институционализированная дискриминация женщин и девочек является основой идеологии и правления талибов", при этом талибы "могут быть ответственны за гендерный апартеид". DW - о том, в каких сферах афганские женщины столкнулись с дискриминационной политикой талибов.

Запрет на получение образования

С момента захвата власти талибами в Афганистане в августе 2021 года женщины лишились доступа к высшему образованию. В университетах изначально предусматривалось раздельное обучение мужчин и женщин. В течение некоторого времени женщины имели возможность получать образование только от преподавателей женского пола или старших мужчин. Однако в конце 2022 года министерство образования Афганистана решилo полностью исключить женщин из университетов.

Точное количество женщин, которым теперь запрещено получать образование, остается неизвестным. Согласно оценкам ЮНЕСКО, это может затронуть примерно 90 000 женщин - столько было зачислено в образовательные учреждения в 2018 году.

Талибы оправдывают этот запрет тем, что многие студентки не соблюдали требования ношения исламской одежды, такие как хиджаб, и возникали случаи смешения полов в образовательных учреждениях.

Афганская женская футбольная команда Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

В декабре 2022 года пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил мнение о трудностях, которые возникнут в Афганистане, если не будет активного участия женщин в общественной и политической жизни. Он отметил, что запрет на образование женщин оказывает "разрушительное влияние на будущее страны".

По данным различных СМИ, женщины пытаются получить образование через онлайн-обучение. Однако из-за плохого доступа к интернету в стране и отсутствия возможностей для трудоустройства в будущем это практически не является альтернативой.

Запрет на развитие карьеры

Женщинам в Афганистане был наложен запрет не только на получение образования, но и на трудовую деятельность. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), в прошлом году количество занятых на рынке труда женщин в Афганистане сократилось на 25% по сравнению с серединой 2021 года.

Талибы запретили женщинам работать в ООН и других неправительственных организациях. Это привело к закрытию деятельности нескольких международных неправительственных организаций в Афганистане, включая "Спасите детей", Норвежский совет по беженцам и CARE. Они были вынуждены прекратить свои проекты из-за отсутствия женского персонала. Тысячи государственных служащих женского пола были уволены, а некоторым были предложены денежные компенсации за то, чтобы они оставались дома.

В начале этого года Ямини Мишра, региональный директор по Южной Азии в офисе Amnesty International, выразила озабоченность тем, что запрет на трудоустройство женщин в неправительственных организациях в Афганистане усугубляет гуманитарный кризис. Она заявила, "Кажется, будто талибы намеренно ведут страну к голоду". "Их дискриминационная политика приводит к шокирующему уровню недостатка продовольствия и делает почти невозможной предоставление международной помощи", - добавила она. Женщины, нуждающиеся в помощи, могут получать поддержку только от других женщин, поскольку им запрещено вступать в контакт с мужчинами.

Женщина проходит мимо салона красоты Фото: Yaghobzadeh Alfred/abaca/picture alliance

В Афганистане вынуждены были закрыться в соответствии с указом правительства талибов и тысячи салонов красоты. Эти салоны были не только способом законного заработка для многих женщин, но и местами, где они могли встречаться, обмениваться идеями и чувствовать себя в безопасности.

Ограничения медицинской помощи для женщин

Афганистан является одной из самых опасных стран в мире для женщин, матерей и младенцев. Каждый год около 70 из 1000 женщин умирают во время беременности или родов. Многие матери не имеют достаточного питания, что повышает риск осложнений во время беременности. После родов они c трудом справляются с обеспечением своих детей пищей.

Организация "Врачи без границ" заявила, что запрет талибов на получение медицинского образования и трудоустройства в этой сфере для женщин значительно снизил доступность медицинского обслуживания. Это особенно актуально в свете ограничений передвижения, наложенных талибами на женщин.

В сельских районах ближайшая больница часто находится на расстоянии более 75 километров, а женщинам запрещено путешествовать без сопровождения "махрама" - отца, мужа или брата в качестве сопровождающего. Многие люди в Афганистане едва могут позволить себе оплатить такую долгую поездку.

Девочка на фоне разбитой витрины салоны красоты Фото: Felipe Dana/AP Photo/picture alliance

Более того, талибы ввели закон, согласно которому женщины имеют право на медицинское обслуживание только у женских врачей. Хотя женщинам разрешено продолжать работать в больницах, но количество женских врачей, особенно в сельских районах, является недостаточным. Кроме того, они ограничены в передвижении так же, как и их пациентки. Те, кто не может найти махрама (мужского родственника, сопровождающего), вынуждены оставаться дома. Из-за этого во всем Афганистане наблюдается серьезный дефицит женских врачей и акушерок.

Строгий дресс-код и запрет заниматься спортом

Летом 2022 года афганская телеведущая Сония Ниази сопротивлялась требованию закрывать лицо, но вынуждена была подчиниться, когда выходила в эфир.

Женщины в Афганистане вынуждены носить одежду, покрывающую все тело, в ином случае нарушение этого правила может привести к тюремному заключению для их мужчин-родственников.

Женские спортивные команды больше не могут участвовать в соревнованиях, поэтому национальные женские команды Афганистана вынуждены находиться в изгнании в Австралии. Указ талибов запрещает женщинам в Афганистане посещение парков, фитнес-студий, общественных бассейнов, спортзалов и спортивных клубов что делает фактически невозможным для женщин заниматься спортом.

Смотрите также: