Афганские талибы заставили женщин на телевидении закрывать лица

После однодневного сопротивления афганские женщины-телеведущие подчинились приказу правящего в стране радикального исламистского движения "Талибан" и стали прикрывать лица во время эфира. Уже в воскресенье, 22 мая, ведущие утренних новостей на основных афганских телеканалах выступали с экрана в накидках или масках, оставив открытыми лишь глаза. Накануне многие из них еще сопротивлялись и не закрывали лица.

Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока ранее распорядилось, чтобы все женщины-ведущие с 21 мая появлялись на экране только с закрытыми лицами. Таким образом был введен в действие указ верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады, согласно которому женщины, особенно работающие в государственных учреждениях, обязаны носить в общественных местах паранджу, скрывающую тело с ног до головы. В случае несоблюдения правил им грозит увольнение. Кроме того, опекуны мужского пола, отцы или мужья этих женщин должны будут заплатить штраф, как и руководство телеканалов, которое не исполняет данный приказ.

У афганских женщин стало еще меньше прав и возможностей

Вернувшись к власти в августе 2021 года, талибы ввели еще более строгие правила в отношении общественной жизни. Например, женщинам не разрешается уезжать из дома без сопровождения мужчины дальше, чем на 72 километра. Девочкам запрещено посещать средние школы. Кроме того, женщины во многих случаях не вправе вернуться на свою прежнюю работу. Во время первого правления "Талибана" с 1996 по 2001 год женщины и девочки были практически полностью лишены возможности получать образование и работать вне дома. Между тем одним из условий признания правительства талибов со стороны западных государств является расширение прав и возможностей афганских женщин.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова



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