 Россия назвала уважение прав человека условием признания талибов | Новости из Германии о России | DW | 20.10.2021

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Россия

Россия назвала уважение прав человека условием признания талибов

Талибы получат шанс на признание лишь в том случае, если будут соблюдать права человека, заявила Россия. В то же время участники форума в Москве призвали выстраивать отношения с талибами вне зависимости от их признания.

Представители талибов на конференции в Москве

Представители талибов на конференции в Москве

Россия позитивно оценила усилия радикального исламистского движения "Талибан" по стабилизации положения в Афганистане. В то же время спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов призвал новое руководство в Кабуле соблюдать права человека. Лишь в этом случае у талибов будет шанс получить признание со стороны мирового сообщества, подчеркнул он на международной конференции по Афганистану в Москве в среду, 20 октября.

По словам Кабулова, талибы заверили, что они стремятся улучшить систему госуправления и ситуацию с правами человека. Одновременно он призвал мировое сообщество объединить усилия с целью оказания помощь афганскому народу. Новое правительство в Афганистане нравится не каждому, но если мы накажем правительство, то мы накажем весь народ, пояснил Кабулов.

По итогам московской конференции ее участники высказались за выстраивание практического взаимодействия с Афганистаном вне зависимости от официального признания "Талибана". Они призвали талибов принять дополнительные меры по совершенствования системы госуправления и формированию подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны.

Оказание гуманитарной помощи

Участники московской встречи выразили обеспокоенность ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане и призвали "запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции" с учетом того, что "основное бремя постконфликтного восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет".

Одновременно участники московской конференции выразили обеспокоенность "проявлением активности запрещенных террористических организаций в Афганистане" и выразили готовность и впредь способствовать укреплению стабильности в регионе.

В конференции в Москве, помимо России и представителей "Талибана", участвовали Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. США не приехали на конференцию, сославшись на "логистические сложности", но в государственном департаменте отметили, что считают это мероприятие "эффективным и конструктивным", и выразили готовность участвовать в таком форуме в будущем.

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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