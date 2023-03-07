Глава ООН заявил о масштабном ухудшении прав женщин

Если борьба за гендерное равенство будет продолжаться прежними темпами, то его удастся достичь лишь через 300 лет, подсчитали в ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе масштабного ухудшения прав женщин и девочек во многих регионах мира. Равенство женщин и мужчин становится "все более отдаленным", заявил он в понедельник, 6 марта, на открытии 67-й ежегодной двухнедельной сессии Комиссии по положению женщин в штаб-квартире ООН. По словам Гутерриша, признаки прогресса, которого международному сообществу удалось достичь за прошедшие десятилетия, "исчезают на наших глазах", а гендерное равенство может быть достигнуто лишь "через 300 лет", если борьба за него будет продолжаться прежними темпами.

Материнская смертность, лишение девочек доступа к образованию и детские браки

Права женщин нарушаются и подвергаются угрозе во всем мире, констатировал глава ООН и привел в качестве примеров рост материнской смертности, вытеснение девочек из учебных заведений и детские браки. Особенно неблагоприятной в этой связи является ситуация в Афганистане, где "женщин и девочек вычеркнули из общественной жизни", указал далее Гутерриш. "Во многих местах ущемляются сексуальные и репродуктивные права женщин. В некоторых странах девочки подвергаются риску похищений и нападений по дороге в школу", - отметил он.

Кроме того, кризисы и конфликты в разных регионах планеты - от Украины до Сахеля - затрагивают в первую очередь и в наибольшей степени женщин и девочек, заявил он далее. Кроме того, Гутерриш напомнил о последствиях пандемии для миллионов женщин и девочек - матерей, которые вынуждены были уйти с оплачиваемой работы, несовершеннолетних девочек, которым пришлось вступить в ранний брак. "Я здесь, чтобы громко и четко заявить: Организация Объединенных Наций поддерживает женщин и девочек по всему миру", - подчеркнул он.

ООН: "Огромный гендерный разрыв в сфере науки и технологий"

"Века патриархата, дискриминации и пагубных стереотипов" создали огромный разрыв между мужчинами и женщинами в сфере науки и технологий, продолжил глава ООН. Он призвал правительства, гражданское общество и бизнес во всем мире "действовать сообща", чтобы обеспечить справедливые в гендерном отношении возможности получения образования, улучшить подготовку квалифицированных кадров и усилить инвестиции в "преодоление цифрового гендерного разрыва".

Основной темой нынешней сессии Комиссии по положению женщин являются цифровые технологии и права женщин. "Математика проста: без творческих идей половины человечества сфера науки и технологий реализует лишь половину своего потенциала", - отметил Гутерриш. Он указал, что глобальная система не работает на девочек и женщин, и поэтому она должна измениться.

Глава ООН привел данные о том, что три миллиарда человек во всем мире до сих пор не имеют доступа к интернету, и большинство из них - женщины и девочки в развивающихся странах, а в наименее развитых странах лишь у 19 процентов женщин есть доступ к Сети. "Мы не можем позволить, чтобы "Силиконовая долина" нашего мира стала "Долиной смерти" женских прав", - добавил он.

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