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Фото: Mascha Brichta/dpa/picture alliance
ЗдоровьеГлобальные темы

ООН: Каждые две минуты в мире умирает будущая мать

Павел Мыльников
50 мин. назад

Всемирная организация здравоохранения с 2016 по 2020 годы отмечала рост материнской смертности в нескольких регионах. Миллионы женщин до сих пор лишены качественной медпомощи, заявил гендиректор ВОЗ.

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Каждые две минуты в мире умирает женщина - во время беременности или при родах. Такие данные представлены в докладе "Тенденции материнской смертности", подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими учреждениями ООН и опубликованном в четверг, 23 февраля.

Так, в 2020 году было зафиксировано 287 тысяч подобных летальных исходов. С 2000 по 2015 годы эксперты наблюдали существенные успехи в сокращении материнской смертности. Однако с 2016 по 2020 годы в Европе и Северной Америке коэффициент материнской смертности вырос на 17 процентов, а в Латинской Америке и странах Карибского бассейна этот показатель увеличился на 15 процентов, говорится в докладе.

Смертность выше всего в зонах конфликтов и беднейших регионах

Самые большие абсолютные показатели материнской смертности по-прежнему зафиксированы в беднейших районах мира и государствах, в которых происходят вооруженные конфликты, отмечают эксперты. Так, в 2020 году около 70 процентов всех случаев материнской смертности произошли в странах Африки к югу от Сахары.

Беременность остается "крайне тяжелым и опасным испытанием" для миллионов женщин, не имеющих доступа к качественной медицинской помощи, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Новые данные указывают на необходимость безотлагательно создать условия, которые позволят каждой женщине и девочке получать важнейшие виды медицинской помощи до, во время и после рождения ребенка, добавил он.

Треть женщин не получают базовую помощь после родов

Около трети женщин не проходят даже четырех из восьми рекомендованных дородовых обследований или не получают базовых видов помощи после родов, говорится в докладе. В то же время около 270 миллионов женщин не имеют возможности пользоваться современными методами планирования семьи, отмечается далее.

Цели ООН в области устойчивого развития предполагают снижение глобального коэффициента материнской смертности до менее 70 случаев на 100 000 живорождений к 2030 году. В 2000 году этот показатель составлял 339 случаев, в 2020-м - 223 случая.

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