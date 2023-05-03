Афганистан: почему ООН продолжает сотрудничать с талибами?

ООН намерена продолжать работу в Афганистане даже на фоне ограничений прав сотрудниц организации. Однако отношения с "Талибаном" становятся все более трудными.

ООН не прервет работу в Афганистане, несмотря на ограничения, наложенные талибами на сотрудниц организации, заявил 2 мая генсек ООН Антониу Гутерриш. Это позволит продолжать оказывать поддержку миллионам отчаявшихся афганцев, пояснил он.

Гутерриш выступил перед журналистами по завершении проходивших в Катаре международных переговоров за закрытыми дверями по Афганистану. "Мы остаемся, мы выполняем свои обязательства, и мы полны решимости добиваться необходимых условий, чтобы продолжать выполнять свои обязательства... Участники согласились с необходимостью разработать стратегию взаимодействия", - указал генсек ООН.

Рядовые афганцы в значительной степени зависят от помощи ООН, особенно потому, что большинство других международных гуманитарных организаций покинули страну после захвата Кабула талибами в августе 2021 года.

Осуждение талибов правозащитными организациями

Правозащитные организации и правительства многих государств мира осудили меры "Талибана", ограничивающие права и свободы женщин, включая право девочек получать образование после шестого класса школы.

"Мы не будем молчать на фоне беспрецедентных системных нападок на права женщин и девочек", - пообещал Гутерриш после саммита в Дохе. В ходе двухдневных переговоров он хотел, кроме прочего, оценить сложную ситуацию в Афганистане и лишь после этого принять решение о продолжении там работы ООН.

В числе 25 участников саммита были представители США, России, Китая, а также основных европейских стран-доноров и ряда государств ближневосточного региона. При этом представителей "Талибана" на эту встречу не пригласили.

Отстранение "Талибана" от переговоров по Афганистану

"Талибан" отверг требование Совета Безопасности ООН отменить запрет на работу женщин в представительствах организации, заявив, что это является вмешательством во внутренние дела. В то же время талибы осудили решение ООН отстранить их от участия в саммите в Дохе.

Мировое сообщество критикует ограничение прав женщин талибами в Афганистане Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

"Любая встреча без участия представителей ИЭА (Исламского эмирата Афганистан. - Ред.), когда Афганистан является основной темой обсуждения, непродуктивна, а иногда даже контрпродуктивна", - заявил Сухаил Шахин, глава политического офиса Талибана в Дохе. Отсутствие представителей "Талибана" на переговорах он назвал "дискриминирующим" и "неоправданным".

Между тем еще до начала саммита в Дохе организации, представляющие гражданское общество в Афганистане, донесли до ООН свои опасения, что эта встреча может оказаться шагом к признанию власти "Талибана" в стране.

При этом критики напомнили, что талибы несут ответственность не только за "установление режима гендерного апартеида", но и за "целый каталог нарушений прав человека с момента захвата ими власти в августе 2021 года".

В свою очередь ООН, как и США, заявила, что на саммите в Дохе не будет обсуждаться вопрос о признании "Талибана" .

Вопрос о сотрудничестве с "Талибаном"

Рассуждая в беседе с DW о целях саммита, бывший министр по делам женщин в Афганистане Сима Самар подчеркнула необходимость обсуждения не только вопроса о женском персонале ООН, но и более широкой проблемы соблюдения прав женщин в стране.

Самар, однако, признает и важность взаимодействия с "Талибаном". "С ними (талибами. - Ред.) нужно было взаимодействовать с самого начала, четко дав им понять, что нарушение прав человека неприемлемо и не будет воспринято терпимо", - подчеркивает она. По ее словам, взаимодействие с талибами не следует путать с их международным признанием в качестве представителей законной власти в Афганистане.

Возможность признания власти талибов в Афганистане

В результате свержения талибами пользующегося поддержкой Запада правительства президента Ашрафа Гани в 2021 году и последующего вывода войск НАТО из страны достигнутые к тому времени за два десятилетия социальные и экономические улучшения сошли на нет. Сегодня международное сообщество также столкнулось с вызовом в виде разваливающейся экономики Афганистана, растущей бедности и голода в стране.

По оценке Омара Самада, научного сотрудника расположенного в Вашингтоне Атлантического совета (Atlantic Council) и бывшего посла Афганистана в Канаде, Франции и ЕС, вопрос о признании легитимности "Талибана" в конечном счет станет "морковкой", за которой ведут осла, в случае достижения реального прогресса в деле отмены ограничений прав девочек и женщин.

Есть признаки того, что и талибы хотели бы задобрить Запад. Например, недавно они сообщили, что убили лидера исламистской группировки "Вилаят Хорасан" (ячейки "Исламского государства" в Афганистане), ответственного за взрыв в аэропорту Кабула в августе 2021 года, в результате которого погибли 13 американских солдат и около 170 мирных жителей.

Признание легитимности власти "Талибана" на международном уровне решило бы финансовые проблемы группировки, остро нуждающейся в средствах.

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