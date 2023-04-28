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В столице Афганистана КабулеФото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
ПолитикаАфганистан

Совбез ООН призвал талибов прекратить дискриминацию женщин

Сергей Ромашенко
43 мин. назад

Талибы должны обеспечить женщинам равноправное и разумное участие в жизни Афганистана, подчеркивается в резолюции ООН. Документ принят единогласно по инициативе Японии и ОАЭ.

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Совет Безопасности ООН в единогласно принятой резолюции призвал исламское радикальное движение "Талибан" прекратить враждебную политику по отношению к женщинам. Проект резолюции, выдвинутый Японией и Объединенными Арабскими Эмиратами, вечером в четверг, 27 апреля, поддержали все 15 стран-членов Совбеза всемирной организации.

В документе подчеркивается, что талибы должны незамедлительно отказаться от ограничения основных прав женщин и обеспечить женщинам и девочкам в Афганистане "неограниченное, равноправное, разумное и безопасное участие в жизни страны". Совбез ООН также осудил решение правителей Афганистана запретить афганским женщинам сотрудничать с ООН.

Несмотря на то, что резолюция Совбеза ООН носит юридически обязывающий характер, эксперты не ожидают, что талибы изменят свою политику.

Запрет на сотрудничество женщин с ООН

В начале апреля всемирная организация сообщила, что по решению правящих в Афганистане талибов афганские женщины больше не имеют права работать на ООН. Запрет на работу женщин в неправительственных организациях действует уже с декабря. Исключение сделано лишь для сферы здравоохранения, образования и продовольствия. Эти запреты вызвали в мировом сообществе резко негативные реакции.

Движение "Талибан" после возвращения к власти в августе 2021 года и хаотического вывода иностранных войск из этой страны резко ограничило права человека. Правление талибов становится все более авторитарным и догматическим. Они самым жестким образом относятся к любым формам оппозиции их режиму. Допуск афганских женщин к образованию, работе и даже общественным местам для поездок или лечения резко ограничен.

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