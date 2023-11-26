Экс-министр и убийство жены: митинг в Алматы против насилия
Смерть Салтанат Нукеновой от побоев, в которых подозревается ее супруг - экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, до сих пор вызывает негодование в обществе. Когда представители созданного в 2022 году молодежного движения "Жана адамдар" ("Новые люди") в связи со смертью Нукеновой объявили о намерении провести 25 ноября в центре Алматы массовое шествие под лозунгом "Скажи нет "животному миру", многие жители Казахстана поддержали их через социальные сети, пообещав присоединиться к мероприятию.
Митинг вместо запрета властей на шествие
Вот только провести шествие по центральным улицам бывшей столицы Казахстана у пользующегося поддержкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева движения "Жана адамдар" не получилось. Акимат (мэрия) Алматы отказал, сославшись на действующий порядок проведения собраний. В то же время руководство города согласилось на организацию 26 ноября митинга в специально отведенном для таких мероприятий месте - сквере в спальном районе Алматы. В итоге на мероприятие, где звучали призывы искоренить захлестнувшее страну бытовое насилие, пришли около 300 человек.
"Изначально мы планировали провести шествие, но акимат не дал нам разрешения на его проведение. Хотя мы предлагали и другие маршруты. Но поскольку мы не хотим идти против закона, мы проявили инициативу, предложив провести митинг в сквере за кинотеатром "Сарыарка", - сообщил DW активист движения "Жана адамдар" Алихан Сарсенов.
Активиста не смутило, что на мероприятие, к которому они готовились несколько недель, пришло не очень много жителей города с населением в 2,5 миллиона человек. "Я считаю, что пришло достаточное количество людей. Ни в коем случае не мало. Для нас, даже если пришли два человека, которые пришли со стороны и готовы поддержать нашу борьбу против бытового насилия - это уже большая победа", - подчеркнул Сарсенов.
Сторонницы "Феминиты" считают акцию "отвлекающим маневром"
Женские правозащитные организации Алматы отказали "Жана адамдар" в поддержке. Накануне митинга одна из самых активно борющихся за права женщин организаций в стране - инициатива "Феминита" - распространила в сети Instagram заявление, где назвала инициативы базирующегося в Астане "Жана адамдар" государственным проектом столичных чиновников. "Тратятся огромные деньги - "Жана адамдар" покупает билеты около 400-500 участникам (митинга. - Ред.) на самолет и поезд; оплачивается питание и проживание. Неужели нет возможности собрать студентов и всех желающих в Астане, чтобы не идти на такие расходы?" - заметили в движении "Феминита".
Одна из участниц митинга подтвердила информацию от "Феминиты", сообщив DW, что вместе с другими членами движения "Жана адамдар" специально приехала на мероприятие в Алматы из Астаны. "Нас в Астане около 300 человек. В Алматы - где-то 200. Мы долго готовились к этой акции. И вот теперь собрались, чтобы выступить против бытового насилия. Мы выступаем против насилия не только в отношении женщин, но и детей, пенсионеров. К сожалению, эта проблема наблюдается уже много лет, и мы рассчитываем, что после наших акций жители Казахстана не будут равнодушными, видя сцены насилия. Не будут проходить мимо или равнодушно наблюдать за избиением слабых, как это было в случае с Салтанат Нукеновой и Бишимбаевым", - рассказала DW девушка по имени Алтын.
Однако поддерживающие позицию "Феминиты" молодые женщины на митинг всё же пришли. Одна из них, представившись Эльвирой, согласилась, что на акции действительно поднимаются важные для казахстанского общества вопросы, но вместе с тем назвала мероприятие "маскарадом". "В нашей стране необходимо ужесточать наказание за бытовое насилие, которое уже напоминает эпидемию. Практически ежедневно в СМИ появляются сообщения об изнасилованиях, избиениях, убийствах женщин, детей и стариков. Но я, как и мои подруги, не понимаем, что здесь происходит! Это действительно какой-то отвлекающий маневр - какие-то непонятные шарфы, куртки, лозунги, плакаты. Мы не дурочки! Прекрасно понимаем, что здесь происходит. Это какой-то очередной спектакль!" - заметила собеседница DW.
Призывы ужесточить наказание за бытовое насилие
Сторонница женского движения "Не молчи" Дияра не согласна с Эльвирой. По мнению Дияры, не имеет значения, кто поднимает вопросы бытового насилия в стране. Главное, чтобы борьба с ним стала важной для всех казахстанцев без исключения. "Я специально пришла на этот митинг, так для меня после рождения дочери тема бытового насилия стала особо острой. Я сама неоднократно подвергалась насилию со стороны мужчин и в детстве, и в подростковом возрасте, и став уже взрослым человеком. И мне не хотелось бы, чтобы моя дочь жила в таком обществе, где избиение является обыденным явлением. В будущем я не смогу находиться со своей дочерью круглосуточно, поэтому буду добиваться всеми доступными путями ужесточения наказания по отношению к насильникам", - рассказала DW сторонница движения "Не молчи".
Накануне митинга премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на брифинге в Астане заявил, что правительство республики уже предприняло шаги по усилению ответственности за действия насильственного характера. "Недавно уже были внесены изменения в закон, по которым продлен срок ареста до 15 суток, а за повторное бытовое насилие - уже до 25 дней. До этого у нас задерживали от одного до трех дней. Кроме того, исключена возможность повторного примирения, а также ужесточены санкции за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в результате бытового насилия с трех до шести лет", - указал премьер-министр Казахстана, добавив, что для привлечения к ответственности достаточно будет показаний свидетелей и видео с камер наблюдения.
По словам Смаилова, эти меры в третьем квартале текущего года позволили привлечь к ответственности за бытовое насилие 27 000 человек против 7000 во втором квартале. Кроме того, на рассмотрение в парламент будет представлен законопроект по соблюдению прав женщин и защите детей, добавил глава правительства. Премьер Казахстана подчеркнул, что не приемлет насилия по отношению к женщинам и детям, и выразил уверенность, что после принятых мер количество случаев бытового насилия в стране значительно снизится.
Смотрите также: