Экс-министр и убийство жены: митинг в Алматы против насилия

Смерть Салтанат Нукеновой от побоев, в которых подозревается ее супруг - экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, до сих пор вызывает негодование в обществе. Когда представители созданного в 2022 году молодежного движения "Жана адамдар" ("Новые люди") в связи со смертью Нукеновой объявили о намерении провести 25 ноября в центре Алматы массовое шествие под лозунгом "Скажи нет "животному миру", многие жители Казахстана поддержали их через социальные сети, пообещав присоединиться к мероприятию.

Митинг вместо запрета властей на шествие

Вот только провести шествие по центральным улицам бывшей столицы Казахстана у пользующегося поддержкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева движения "Жана адамдар" не получилось. Акимат (мэрия) Алматы отказал, сославшись на действующий порядок проведения собраний. В то же время руководство города согласилось на организацию 26 ноября митинга в специально отведенном для таких мероприятий месте - сквере в спальном районе Алматы. В итоге на мероприятие, где звучали призывы искоренить захлестнувшее страну бытовое насилие, пришли около 300 человек.

Демонстрация собрала около 300 человек Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Изначально мы планировали провести шествие, но акимат не дал нам разрешения на его проведение. Хотя мы предлагали и другие маршруты. Но поскольку мы не хотим идти против закона, мы проявили инициативу, предложив провести митинг в сквере за кинотеатром "Сарыарка", - сообщил DW активист движения "Жана адамдар" Алихан Сарсенов.

Активиста не смутило, что на мероприятие, к которому они готовились несколько недель, пришло не очень много жителей города с населением в 2,5 миллиона человек. "Я считаю, что пришло достаточное количество людей. Ни в коем случае не мало. Для нас, даже если пришли два человека, которые пришли со стороны и готовы поддержать нашу борьбу против бытового насилия - это уже большая победа", - подчеркнул Сарсенов.

Сторонницы "Феминиты" считают акцию "отвлекающим маневром"

Женские правозащитные организации Алматы отказали "Жана адамдар" в поддержке. Накануне митинга одна из самых активно борющихся за права женщин организаций в стране - инициатива "Феминита" - распространила в сети Instagram заявление, где назвала инициативы базирующегося в Астане "Жана адамдар" государственным проектом столичных чиновников. "Тратятся огромные деньги - "Жана адамдар" покупает билеты около 400-500 участникам (митинга. - Ред.) на самолет и поезд; оплачивается питание и проживание. Неужели нет возможности собрать студентов и всех желающих в Астане, чтобы не идти на такие расходы?" - заметили в движении "Феминита".

Одна из участниц митинга подтвердила информацию от "Феминиты", сообщив DW, что вместе с другими членами движения "Жана адамдар" специально приехала на мероприятие в Алматы из Астаны. "Нас в Астане около 300 человек. В Алматы - где-то 200. Мы долго готовились к этой акции. И вот теперь собрались, чтобы выступить против бытового насилия. Мы выступаем против насилия не только в отношении женщин, но и детей, пенсионеров. К сожалению, эта проблема наблюдается уже много лет, и мы рассчитываем, что после наших акций жители Казахстана не будут равнодушными, видя сцены насилия. Не будут проходить мимо или равнодушно наблюдать за избиением слабых, как это было в случае с Салтанат Нукеновой и Бишимбаевым", - рассказала DW девушка по имени Алтын.

Некоторые из участников акции призвали ужесточить наказание за бытовое насилие Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Однако поддерживающие позицию "Феминиты" молодые женщины на митинг всё же пришли. Одна из них, представившись Эльвирой, согласилась, что на акции действительно поднимаются важные для казахстанского общества вопросы, но вместе с тем назвала мероприятие "маскарадом". "В нашей стране необходимо ужесточать наказание за бытовое насилие, которое уже напоминает эпидемию. Практически ежедневно в СМИ появляются сообщения об изнасилованиях, избиениях, убийствах женщин, детей и стариков. Но я, как и мои подруги, не понимаем, что здесь происходит! Это действительно какой-то отвлекающий маневр - какие-то непонятные шарфы, куртки, лозунги, плакаты. Мы не дурочки! Прекрасно понимаем, что здесь происходит. Это какой-то очередной спектакль!" - заметила собеседница DW.

Призывы ужесточить наказание за бытовое насилие

Сторонница женского движения "Не молчи" Дияра не согласна с Эльвирой. По мнению Дияры, не имеет значения, кто поднимает вопросы бытового насилия в стране. Главное, чтобы борьба с ним стала важной для всех казахстанцев без исключения. "Я специально пришла на этот митинг, так для меня после рождения дочери тема бытового насилия стала особо острой. Я сама неоднократно подвергалась насилию со стороны мужчин и в детстве, и в подростковом возрасте, и став уже взрослым человеком. И мне не хотелось бы, чтобы моя дочь жила в таком обществе, где избиение является обыденным явлением. В будущем я не смогу находиться со своей дочерью круглосуточно, поэтому буду добиваться всеми доступными путями ужесточения наказания по отношению к насильникам", - рассказала DW сторонница движения "Не молчи".

Накануне митинга премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на брифинге в Астане заявил, что правительство республики уже предприняло шаги по усилению ответственности за действия насильственного характера. "Недавно уже были внесены изменения в закон, по которым продлен срок ареста до 15 суток, а за повторное бытовое насилие - уже до 25 дней. До этого у нас задерживали от одного до трех дней. Кроме того, исключена возможность повторного примирения, а также ужесточены санкции за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в результате бытового насилия с трех до шести лет", - указал премьер-министр Казахстана, добавив, что для привлечения к ответственности достаточно будет показаний свидетелей и видео с камер наблюдения.

По словам Смаилова, эти меры в третьем квартале текущего года позволили привлечь к ответственности за бытовое насилие 27 000 человек против 7000 во втором квартале. Кроме того, на рассмотрение в парламент будет представлен законопроект по соблюдению прав женщин и защите детей, добавил глава правительства. Премьер Казахстана подчеркнул, что не приемлет насилия по отношению к женщинам и детям, и выразил уверенность, что после принятых мер количество случаев бытового насилия в стране значительно снизится.

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