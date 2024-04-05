Дело об убийстве жены. Как в Казахстане судят экс-министра

Проходящий в специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой уже несколько дней находится в центре внимания казахстанской общественности. Бывшего министра национальной экономики страны Куандыка Бишимбаева, который ранее являлся также помощником президента Казахстана, обвиняют в совершенном с особой жестокостью убийстве гражданской жены. Сам экс-министр, настоявший на проведении судебного процесса с участием присяжных заседателей, с выдвинутыми против него обвинениями не согласен.

О чем рассказал в суде обвиняемый Бишимбаев

К примеру, из сделанных Бишимбаевым во время слушаний заявлений следует, что его гражданская жена якобы в порыве ревности сама спровоцировала конфликт, а ее смерть стала чуть ли не результатом целого ряда трагических случайностей. Предварительно рассказав суду о прошлых интимных связях Салтанат Нукеновой с известными в стране людьми, Куандык Бишимбаев сообщил подробности их ссоры.

Фото Салтанат Нукеновой Фото: Privat

По его словам, в уборной закрытого для посетителей ресторана его подвыпившая жена первой начала скандал, спустив в унитаз все украшения, которые он ей купил, и хотела таким же образом избавиться от приобретенной на его деньги одежды. "Она сняла рубашку с себя и бросила в меня. Я не сдержался и дал ей пару пощечин. Она заявила: "Я еще и штаны сниму!" Начала их дергать. Я схватил ее за пояс, она была лицом к унитазу.… У нее штаны слетели, и она начала заваливаться в сторону унитаза. Полетела сначала об стену, потом от нее оттолкнулась и лицом полетела об унитаз. Очень сильный был удар. И потом она упала на пол", - заявил Бишимбаев, добавив, что пытался вести с ней "успокоительную беседу", но она продолжала падать и материться.

Конфликт достиг пика, как утверждает обвиняемый, в тот момент, когда он уже собрался уходить, а она вслед ему стала кричать оскорбления. "Злость у меня поднялась, я развернулся, подошел, схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильных. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. Я понимал, что никакие жизненные органы задеть не могу и не должен", - рассказал Куандык Бишимбаев, подчеркнув, что женщина в тот момент хоть и находилась в полусознательном состоянии, но была жива.

Особенности судебного процесса

Впрочем, судя по многочисленным публикациям в СМИ и социальных сетях, не похоже, что бывшему министру и помощнику президента Назарбаева удалось склонить общественное мнение на свою сторону. "Невозможно слушать этот поток грязи в адрес убитой им девушки. Теперь понятно, почему он отказался давать показания при аресте. Потому что не мог придумать на ходу более-менее приемлемое оправдание", - заметил на своей странице в Facebook казахстанский политик Серикжан Есенгосулы (Мамбеталин). "Это не только суд, но и борьба добра со злом, света и тьмы, ангелов и демонов", - поделился своими впечатлениями в той же социальной сети популярный в Казахстане адвокат Жангельды Сулейманов.

Наблюдаемая реакция общества на судебный процесс в Астане во многом связана с тем, что все заседания суда по делу Бишимбаева транслируются в прямом эфире YouTube-канала Верховного суда Республики Казахстан. Параллельно с этим каналом в режиме онлайн ведут свои репортажи все ведущие казахстанские СМИ. В отдельные дни общее число просмотров достигает нескольких сот тысяч. Наибольший резонанс вызвала демонстрация стороной обвинения видеозаписей с камер наблюдения из принадлежащего семье Бишимбаева ресторана, где произошло убийство в ночь на 9 ноября 2023 года. Как раз эти видеокадры бывший министр и приказал уничтожить. На них видно, как Куандык Бишимбаев не только избивает свою гражданскую жену, но и периодически таскает ее за волосы.

"Стала видна незащищенность женщин"

Правозащитница Халида Ажигулова считает трансляцию заседания суда по делу Бишимбаева в прямом эфире прогрессивным шагом в развитии судебной системы Республики Казахстан. "Это правильно. В целом, такую практику нужно активнее внедрять и распространять и на другие дела. Это очень важно для повышения правовой культуры и правового просвещения населения страны, чтобы люди знали, какие роли и функции у судей, прокурора, адвоката, присяжных заседателей", - поделилась своей точкой зрения с DW Халида Ажигулова. И результаты уже есть.

Правозащитница Халида Ажигулова Фото: Anatoly Weißkopf/DW

По ее мнению, наблюдая за судебным процессом в прямом эфире, большая часть казахстанского общества прозрела, поскольку воочию увидела ужасающие последствия трагедий, к которым может привести семейно-бытовое насилие. "Стала видна незащищенность женщин, не только когда они живы, но и после смерти. Они не защищены от публичного распространения порочащих их честь и достоинство сведений, от клеветы, невозможности постоять за себя, от провокаций со стороны защиты насильника. И это очень страшно!", - убеждена правозащитница. Нынешний судебный процесс, считает Халида Ажигулова, дает возможность еще и понять, какие страдания терпят жертвы насилия. "Если раньше многие граждане нашей страны об этом особо не задумывались, то теперь воочию увидели, как это происходит. Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - заметила в беседе с DW Халида Ажигулова.

Судебный процесс по делу Бишимбаева, считает казахстанская правозащитница, значительно ускорил и процесс принятия нового закона о криминализации насилия в общественной и семейно-бытовой сфере. Надо заметить, что ранее депутаты парламента неоднократно откладывали его рассмотрение, ссылаясь на многочисленные недоработки. Теперь же есть вероятность, что он будет рассмотрен в Сенате парламента Казахстана уже в ближайшее время. "Принятие "закона Салтанат" позволит не только предотвращать такие убийства на семейно-бытовой почве, но и повлияет на поведение агрессоров, которые по действующему законодательству не несут уголовной ответственности. В результате, у части общества, к сожалению, сложилось мнение, что домашнее насилие - это норма. Нередко консервативные круги считают, что жена - это собственность мужа, а дети - собственность родителей. А раз собственники, то имеют право их бить в качестве воспитательных мер, в наказание за непослушание", - заметила Халида Ажигулова, непосредственно входящая в группу разработчиков "закона Салтанат".

Символ всех пострадавших от бытового насилия

Внимательно отслеживает судебный процесс по делу Бишимбаева и министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, которая также является председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте страны. Она обеспокоена появившимся в основном в социальных сетях мнением, что суд вынесет несправедливое решение. Аида Балаева не сомневается, что закон и порядок будут обеспечены в полной мере.

Аида Балаева Фото: Privat

"Для жителей Казахстана Салтанат Нукенова стала символом всех пострадавших от бытового насилия. И я очень надеюсь, что открытый суд удержит потенциальных преступников от насилия и спасет многие жизни", - заметила в беседе с DW Аида Балаева. Она уверена, что девушкам и женщинам не стоит питать иллюзий, что однажды поднявший на них руку человек может измениться, лучше сразу разойтись. "Если он способен ударить женщину, унизить ее, он, в принципе, лишен моральных прав и человечности. Не надо придумывать оправдания, что это он вас любит или надо потерпеть ради детей. На деле побои будут продолжаться, поскольку безнаказанность всегда порождает беспредел", - подчеркнула министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

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