Что нужно знать о протестах в Казахстане (фотогалерея)

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Казахстан охвачен массовыми волнениями, вспыхнувшими после повышения цен на топливо. В стране введено чрезвычайное положение, десятки человек убиты, сотни ранены. Правительство отправлено в отставку.
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