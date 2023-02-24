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Табло с распределением голосов на заседании Генассамблеи ООН 23 февраля
Табло с распределением голосов на заседании Генассамблеи ООН 23 февраляФото: John Minchillo/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Боррель о резолюции ООН: На стороне России - горстка голосов

Анатолий Арни
1 ч. назад

Представители стран Запада и Украина назвали резолюцию ООН доказательством сплоченности, а Россия - "оторванным от реальности" документом.

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Результаты голосования показывают сплоченность мирового сообщества в отношении к войне РФ против Украины, заявил в четверг, 23 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя принятую Генассамблеей ООН резолюцию.

"Мы видим это по голосам. На стороне России есть небольшая горстка голосов, и это подтверждает, что весь мир смотрит на агрессию против Украины как на то, что необходимо остановить, открыв дверь к справедливому и устойчивому миру", - подчеркнул Боррель. По словам главного дипломата Евросоюза, Россия всю неделю пыталась сорвать работу ООН, отвлекая всемирную организацию различными маневрами, но в очередной раз потерпела неудачу.

Анналена Бербок: РФ изолирована так же, как и год назад

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что одобрение подавляющим большинством резолюции ООН в поддержку Киева - важный сигнал для ухода России с территории Украины. Россия сегодня изолирована в точности так же, как и год назад, указала глава МИД ФРГ. "Мир хочет мира. И страны этого мира ясно заявили об этом сегодня в Организации Объединенных Наций", - подчеркнула Бербок.

Кроме того, на заседании Генассамблеи Бербок призвала мировое сообщество дать "ясный сигнал" Путину о необходимости прекратить войну.

Владимир Зеленский: Знак солидарности с Украиной

По словам президента Украины Владимира Зеленского, "резолюция является мощным сигналом неослабевающей глобальной поддержки" и служит "свидетельством солидарности мирового сообщества" с его страной. Зеленский в своей публикации в Twitter выразил благодарность всем странам, проголосовавшим за принятие резолюции ООН.

Дмитрий Кулеба: Действия РФ осуждает не только Запад

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который участвовал в заседании Генассамблеи, распределение голосов в вопросе принятия резолюции стало еще одним свидетельством того, что Киев пользуется поддержкой мирового сообщества в целом, а не только со стороны ЕС и США.

"Это голосование опровергает аргументы о том, что глобальный юг не на стороне Украины, - подчеркнул дипломат. - Многие страны, представляющие Латинскую Америку, Африку и Азию, проголосовали за (то, чтобы осудить действия РФ. - Ред.)".

Пекин оправдал нейтралитет желанием учесть "разумные интересы" обеих стран

Китай, традиционно пытающийся оправдать действия РФ во внешней политике, оказался одной из 32 стран, которые воздержались во время голосования в Генассамблее. Заместитель постоянного представителя Китая во всемирной организации Дай Бин указал, что Пекин поддерживает "скорейшее возобновление прямого диалога, привнесение в переговоры своих законных интересов, изложение возможных вариантов, скорейшее завершение кризиса и предоставление миру шанса".

При этом дипломат повторил одно из утверждений, которые Москва использует для оправдания своей агрессии - о том, что Россия якобы находится под угрозой из-за стремления Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, переговоры должны учитывать "разумные интересы безопасности всех стран".

В России назвали резолюцию "оторванной от реальности"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает развязанную ею войну в Украине "обострившимися год назад противоречиями между Россией и Западом". По его словам, резолюция не будет способствовать переходу к "мирному решению" этого противостояния, и назвал документ однобоким и оторванным от реальности, сообщает ТАСС.

Более 140 стран-членов ООН в четверг, 23 февраля, поддержали резолюцию о выводе войск РФ из Украины по итогам заседания экстренной сессии Генассамблеи всемирной организации в связи с годовщиной войны. Против подписания документа выступили лишь Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Северная Корея и Эритрея, а 32 страны воздержались. Вот как высказались о голосовании на Генассамблее ООН представители различных стран.

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