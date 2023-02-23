Глава МИД ФРГ Бербок призывает мир дать ясный сигнал Путину

"Путь к миру ясен: Россия должна вывести своих солдат из Украины, - заявила глава МИД ФРГ на Генассамблее ООН. - Россия должна прекратить бомбардировки. Россия должна вернуться к Уставу ООН".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступая на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к годовщине начала войны РФ против Украины, в четверг, 23 февраля, призвала международное сообщество объединить усилия для прекращения войны в Украине. "Путь к миру очень ясен, - заявила она. - Россия должна вывести своих солдат из Украины. Россия должна прекратить бомбардировки. Россия должна вернуться к Уставу ООН". По словам главы МИД ФРГ, все страны - члены ООН могут внести свой вклад в этот "мирный план" - агрессору следует дать понять, что он должен прекратить войну.

В своем выступлении Бербок также ответила на критику со стороны тех государств, которые обвиняют поддерживающий Украину Запад в дальнейшем разжигании войны. "Некоторые из вас говорят, что мы подливаем масла в огонь, вооружая Украину. С чего бы это? Мы не хотели этой войны. Мы не выбирали эту войну", - подчеркнула глава германского МИД.

Бербок: Война закончится, если прекратит воевать Россия

По мнению Анналены Бербок, правда выглядит следующим образом: если Россия прекратит воевать, то эта война закончится; если прекратит воевать Украина, тогда закончится Украина.

На специальной сессии Генассамблеи ООН большинство стран проголосовало за резолюцию, призывающую к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск.

До сих пор больше всего голосов резолюция ООН по войне в Украине собрала в октябре прошлого года, когда 143 государства осудили аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

В соответствии с международным правом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной силы.

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