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Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир ПутинФото: Gavriil Grigorov/TASS/SPIEF
Экономика и бизнесРоссия

Казахстан усилит контроль за параллельным импортом в Россию

Даниил Сотников
36 мин. назад

Астана будет в онлайн-режиме отслеживать движение товаров, чтобы ограничить возможности для обхода наложенных на Россию санкций.

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В Казахстане с 1 апреля заработает система, отслеживающая в режиме реального времени всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы ограничить возможности для обхода наложенных на Россию санкций, пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в пятницу, 24 марта.

"Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами", - сказал источник FT, добавив, что страна "постоянно работает над снижением рисков реэкспорта".

Первым о запуске такой системы отслеживания сообщило издание Eurasianet. "Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не применяет никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако оно не позволит обойти западные санкции и не станет площадкой для такого обхода", - сказал источник издания.

Параллельный импорт в Россию через Казахстан

После введения масштабных санкций за вторжение в Украину в России легализовали так называемый "параллельный импорт" западных товаров, в том числе через Казахстан. По данным Национального бюро статистики Казахстана экспорт в Россию в прошлом году вырос на 25 процентов. Например, количество стиральных машин, экспортируемых в Россию, выросло с нуля в 2021 году до почти 100 000 в 2022 году, пишет FT.

Власти Казахстана подчеркивают, что к увеличению объемов экспорта привел рост цен на энергоносители и другие факторы. Кроме того, многие товары, например из Европы, прибывшие для реэкспорта в Россию, поступают из таких стран, как Турция и Китай, которые не ввели никаких ограничений на торговлю с Россией, указывает Астана.

Многие товары, ввоз которых в Россию запрещен санкциями, покупают зарегистрированные в Казахстане компании, принадлежащие местным жителям или созданные гражданами России. Купленные у западных фирм товары затем реэкспортируют в Россию, описывает схему FT. С мая в России утвержден список товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. В перечень входят различные гаджеты, бытовая техника, одежда, топливо и автомобили. 

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