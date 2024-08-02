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Владимир Кара-Мурза: Я точно знаю, что мы вернемся в Россию

Олег Соколенко
2 августа 2024 г.

Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, освобожденные в рамках обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом, встретились с журналистами в редакции Deutsche Welle в Бонне.

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Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин на встрече с журналистами в Бонне
Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин на встрече с журналистами в БоннеФото: Florian Görner/DW

Освобожденные из российских колоний оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров в пятницу, 2 августа, встретились с журналистами в редакции Deutsche Welle в Бонне. Встреча транслируется онлайн в YouTube-канале "DW на русском".

Владимир Кара-Мурза напомнил фразу из Талмуда, выбитую на медали "Праведника народов мира": "Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Он подчеркнул, что в результате обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом были спасены жизни 16 человек, содержавшихся в тюрьмах РФ и РБ.

Кара-Мурза вспомнил фразу сотрудника ФСБ в штатском, который сопровождал освобожденных политзаключенных в самолете, летевшем из России в Турцию: "Смотрите, смотрите, последний раз видите родину". "Я ему сказал: я историк по образованию, я не только верю и думаю, я точно знаю, что я и все мы в Россию обязательно вернемся. И что обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной, цивилизованной, европейской страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет", - рассказал Кара-Мурза.

Андрей Пивоваров призвал не ассоциировать россиян с той политикой, которую ведет руководство РФ. "Я бы хотел, пользуясь возможностью, обратиться к странам Запада - чтобы они обратили внимание на простых людей в России", - сказал он. По словам Пивоварова, обычные россияне не поддерживают войну, как бы это ни пыталась представить российская пропаганда, но они нуждаются в поддержке, так как в текущих условиях в стране они просто пытаются выжить. Он призвал страны Запада, в том числе, не усложнять получение виз для обычных россиян, которые не поддерживают ведение войны в Украине.

Илья Яшин заявил, что он с первого дня пребывания в тюрьме просил не включать его ни в какие списки для обмена. По словам Яшина, он до последнего дня боролся за свое право оставаться в России. За несколько дней до обмена к нему в камеру пришли сотрудники ФСИН, требуя от него подписать прошение о помиловании, но "я сказал абсолютно четко и недвусмысленно, что не буду никогда просить прощения у человека, которого считаю убийцей и тираном". Яшин зачитал перед журналистами свое заявление с требованием оставить его в РФ, которое написал перед самым обменом. Он подчеркнул, что считает свое выдворение из страны незаконным.

Политзаключенных из России встречал в аэропорту Шольц

Накануне Кара-Мурза, Яшин и Пивоваров были освобождены в рамках большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом. Самолет с освобожденными российскими политзаключенными приземлился в аэропорту Кельн / Бонн 1 августа около 22.15 по местному времени (23.15 по Москве).

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) прервал свой отпуск в связи с обменом заключенными и отправился в аэропорт Кельна на правительственном лайнере. Там он выступил перед журналистами, пообещав, что правительство ФРГ продолжит бороться за освобождение всех политзаключенных из тюрем России и Беларуси.

Преследование Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова в РФ

Илью Яшина в декабре 2022 года осудили в России на 8,5 лет колонии из-за стрима, во время которого он рассказал об убийствах жителей Бучи российскими военными. Владимиру Кара-Мурзе суд в РФ дал 25 лет по статьям о "госизмене", сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии.

Бывший директор фонда "Открытая Россия" Андрей Пивоваров в июле 2022 года был осужден на четыре года по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". По данным издания Sota, в мае против него было возбуждено новое уголовное дело - по какому обвинению, не сообщается.

Сделка века: как проходил обмен между РФ и Западом

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