Шольц: ФРГ будет и дальше бороться за невинно заключенных

"Интерес государства, связанный с исполнением наказания, необходимо было соотнести с опасностью для здоровья, а подчас и жизни людей, безвинно находящихся в заключении в России", - указал Шольц.

Правительство Германии будет продолжать бороться за освобождение всех, кто находится в тюрьмах России и Беларуси по политическим причинам. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая перед журналистами в ночь на пятницу, 2 августа, в аэропорту Кельна /Бонна незадолго до приземления там рейса из Анкары с политзаключенными, освобожденными в РФ и РБ в рамках самого масштабного обмена со времен холодной войны.

"Помимо вышеназванных отдельных случаев, правительстов ФРГ будет и далее бороться за освобождение всех тех людей, которые несправедливо сидят в российских и белорусских тюрьмах потому, что они проявляли политическую активность. Это остается для нас неизменно важным делом", - заявил Шольц.

Тесное сотрудничество с США при подготовке обмена

Переговоры с российской стороной об освобождении политзаключенных длились несколько месяцев, рассказал глава германского правительства. При этом Берлин тесно сотрудничал с Вашингтоном "в поисках решения для освобождения несправедливо осужденных в России политических заключенных".

Шольц добавил, что созвонился вечером 1 августа с президентом США Джо Байденом и тот выразил ему благодарность за это тесное сотрудничество.

Комментируя непростое для германских властей решение об освобождении Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, канцлер подчеркнул: "Никто не отнесся с легкостью к решению экстрадировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению, спустя всего несколько лет, которые он провел в тюрьме. Интерес государства, связанный с исполнением наказания, необходимо было соотнести с опасностью для здоровья, а подчас и жизни людей, безвинно находящихся в заключении в России, и тех, кто несправедливо был заключен в тюрьму по политическим мотивам. Поэтому нам было важно наше обязательство обеспечить защиту по отношению к гражданам Германии, а также солидарность по отношению к США".

Кроме прочего, канцлер ФРГ отметил, что проинформировал о планах по обмену заключенных лидера оппозиции в бундестаге (это председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz), и тот одобрил эти планы.

Кто участвовал в обмене заключенными

По данным СМИ, в рамках обмена заключенными со странами Запада Москва выдала: политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова, общественного деятеля Андрея Пивоварова, художницу Сашу Скочиленко; соратников оппозиционера Алексея Навального илию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, гражданина ФРГ Кевина Лика; фигуранта дела журналиста Ивана Сафронова, имеющего гражданство РФ и ФРГ политолога Дитера Воронина (Dieter Woronin), гражданина ФРГ и РФ Германа Мойжеса (Hermann Moishes ), граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шёбеля (Patrick Schöbel), которому грозило в РФ 7 лет тюрьмы за ввоз в страну жевательного мармелада с марихуаной. Беларусь выдала приговоренного властями РБ к расстрелу, а позже помилованного гражданина Германии Рико Кригера (Rico Krieger).

В Россию же, кроме "убийцы из Тиргартена" Вадима Красикова, вернулись: Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество; Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже; Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России; Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России; Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошенничестве; Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.