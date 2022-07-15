 Экс-глава ″Открытой России″ Пивоваров осужден на 4 года колонии | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Экс-глава "Открытой России" Пивоваров осужден на 4 года колонии

Бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова приговорили по делу о "нежелательной организации" к 4 годам колонии общего режима. В течение 8 лет ему запрещено заниматься общественно-политической деятельностью.

Андрей Пивоваров (фото из архива)

Андрей Пивоваров (фото из архива)

Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшего главу "Открытой России" Андрея Пивоварова к 4 годам колонии общего режима по делу о "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил адвокат Сергей Бадамшин, добавив, что Пивоварова также на восемь лет лишили права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.

Прокурор просил осудить Пивоварова на пять лет. Свою вину подсудимый не признал, объясняя уголовное преследование предстоящими выборами в Госдуму, в которых он собирался принять участие. "Что бы мне ни вынесли, я остаюсь свободным человеком сегодня", - заявил Андрей Пивоваров перед оглашением приговора, согласно Telegram-каналу, который ведет его команда.

Защита намерена обжаловать приговор.

Дело о "нежелательной организации"

Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, когда уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. Впоследствии стало известно, что в отношении Пивоварова  возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с "нежелательной организацией" - "Открытой Россией".

Поводом стал репост Пивоварова в Facebook, сделанный им предположительно годом ранее. После обыска в петербургской квартире политика этапировали в Краснодар, где он был арестован.

К моменту задержания Пивоваров уже не работал в "Открытой России" - 27 мая организация сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования по статье 284.1 УК РФ.

Правозащитный центр "Мемориал" включил Андрея Пивоварова в список политзаключенных. Евросоюз призвал Кремль освободить оппозиционера.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина. Путин держит в руках шарик с надписью газ и говорит: Только за рубли.

    Российская политика в карикатурах

    Как Владимир Путин теперь российским газом торгует

    Россия с 1 апреля предлагает свой газ "недружественным странам" только за рубли. Но покупателей на таких условиях пока не видно, и продавцу одиноко.

  • Путин цепляется за край стола на фоне космоса

    Российская политика в карикатурах

    Стол Путина - ты просто космос!

    Владимир Путин 15 февраля принял в Москве канцлера ФРГ Олафа Шольца. Длина переговорных возможностей президента РФ впечатлила, похоже, не только Сергея Елкина, но и самого хозяина Кремля.

  • Путин просит у Макрона гарантии безопасности

    Российская политика в карикатурах

    Гарантии безопасности: какую песню спел Путин Макрону

    Кризис вокруг Украины и обсуждение вопросов в сфере безопасности - главные темы переговоров в Москве президентов Франции и России. Но Сергей Елкин сомневается, что Макрон понял Путина.

  • Путин пнул ногой буквы из логотипа DW, которые катятся вниз

    Российская политика в карикатурах

    Запрет DW в России: кому не угодила немецкая медиакомпания

    МИД России объявил о запрете на вещание Deutsche Welle в стране и о закрытии корпункта медиакомпании в Москве. Кому именно не по нраву пришлась DW, догадывается Сергей Елкин.

  • Путин и Байден пытаются нести, направляясь в разные стороны, огромный ящик

    Российская политика в карикатурах

    Переговоры России и США - на зависть Тяни-Толкаю

    Москва и Вашингтон далеки от компромисса в переговорах по вопросам безопасности. После нескольких встреч представителей России и США прогресса нет, констатирует Сергей Елкин.

  • Karikatur Sergey Elkin | Alexej Nawalny seit einem Jahr im Gefängnis

    Российская политика в карикатурах

    Как Путин отмечает год Навального в тюрьме

    Алексей Навальный провел год в заключении после своего возвращения в Россию. 17 января - особенный день не только для оппозиционного политика, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Opposition

    Российская политика в карикатурах

    Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке

    Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новый год: инфляция бьет не только по праздничному столу

    Инфляция в России к концу 2021 года ускорилась и обновила пятилетний максимум. Заметно выросли цены на продукты питания. Это не могло не сказаться на выборе Деда Мороза, заметил Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ликвидация "Мемориала": кто вершит в России суд над правозащитниками?

    Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал". Кем на самом деле принято решение запретить организацию, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах

    Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться

    Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.

  • Карикатура Сергея Ёлкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России

    Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Назальная вакцина, или Чем Путин ревакцинировался от коронавируса?

    Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от ковида "назальным порошком". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вакцина была жидкая. О коммуникационном сбое в Кремле - Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Ёлкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ?

    Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.

  • Два спутника сталкиваются в космосе

    Российская политика в карикатурах

    Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись

    Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:43

Новая атака Кремля: Пивоварова сняли с самолета, к Гудкову и другим оппозиционерам пришли с обысками (01.06.21)

Контекст

Европарламент призвал власти России прекратить "внутренние репрессии"

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти России снять все обвинения с Андрея Пивоварова, отменить признание трех НКО из Германии "нежелательными" и прекратить преследование Навального.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля (15.03.2021)  

Атака на мундепов: чего боится Кремль. DW Новости (15.03.2021)  

Хотят сохранить власть, но Путин не вечен: кремлинологи в ФРГ об атаке на оппозицию в РФ. DW Новости (02.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Как изменились немцы: новые данные статистики  

Российские ракеты попали в два университета в Николаеве  

Чего ожидать от внепланового заседания Госдумы РФ  