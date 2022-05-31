Андрей Пивоваров из СИЗО: Я - оптимист и даже тут верю в лучшее

31 мая 2021 года экс-глава "Открытой России"Андрей Пивоваров уже после прохождения паспортного контроля был выведен из самолета, снят с рейса Санкт-Петербург-Варшава и задержан в аэропорту Пулково. За истекший год, что он провел за решеткой, Пивоваров успел стать кандидатом в депутаты Госдумы, а в стране произошли серьезные изменения.

В ноябре прошлого года начался судебный процесс по делу Пивоварова. Экс-директору "Открытой России" в случае признания виновным грозит наказание до шести лет лишения свободы за публикации в соцсети, организацию форума "Свободные люди" и репост сообщения о сборе пожертвований на избирательную кампанию краснодарской активистки.

Приближает ли война в Украине выход политика на свободу, что труднее всего пережить, находясь за решеткой, и создает ли Кремль собственноручно напряженность в обществе? На эти и другие вопросы Андрей Пивоваров ответил в интервью DW прямо из СИЗО-1 Краснодара, где сейчас находится.

DW: С момента вашего ареста в России и в мире произошли драматические изменения. Они приближают или отдаляют ваш выход на свободу?

Андрей Пивоваров: За этот год мир полностью изменился. Жаль, не в лучшую сторону. Ужесточения в России планомерно нарастали все последние годы, но теперь я бы сравнил это с сорванной резьбой, когда болты уже не вкручивают, а вбивают. Если еще 3-5 лет назад общественное мнение, нормы права могли как-то влиять на справедливость решения, то сейчас этим факторам практически не придается значения.

99% обвинительных приговоров (в российских судах. - Ред.) говорят сами за себя. Демонстрация жестокости стала считаться доблестью. Мы, конечно, еще не дошли до уровня Беларуси, но быстро сокращаем дистанцию. В своем деле я вижу отсутствие необходимости соблюдать даже видимость законности. В любом случае на каждом заседании я отстаиваю свою невиновность. Иллюзий не испытываю, но это не повод опускать руки.

- Как вы считаете, если вас признают виновным, то вы отбудете свой срок полностью?

- У меня тут не так много источников информации, но из того, что читаю, слушаю, создается ощущение, что нас ждет падение уровня жизни. Оно не будет резким, но с каждым месяцем мы будем это ощущать. Уменьшение ассортимента, рост цен, исчезновение привычных услуг. Это будет вызывать рост недовольства у людей, но он тоже будет постепенным. Чисто экономически, даже при нынешнем серьезном уровне санкций, страна может плохо, но существовать продолжительное время.

Андрей Пивоваров (фото из архива)

Но кроме внешнего давления есть еще те "черные лебеди" (труднопрогнозируемые и редкие события. - Ред.), которые Кремль создает себе сам. Для примера: обсуждаемая в начале мая мобилизация. Одно дело поддерживать власть, сидя на диване или в офисе, а совсем другое - самому оказаться в окопе или отправить туда сына. Резкие движения последнее время стали визитной карточкой власти, их трудно назвать продуманными. Как это повлияет на мой срок, стараюсь не думать. Тут есть хорошее выражение - "не пугай меня в тюрьме тюрьмой".

- Что о войне в Украине говорят в СИЗО?

- Военные действия тут, конечно, обсуждают, но главным поставщиком информации остается телевизор. За счет эффективной пропаганды людям, особенно старшему поколению, удается навязать образ врага, нацистов, превентивного удара и прочее. Под соусом ностальгии по СССР им подается тоска о былом величии. Люди ведутся.

Молодое поколение воспринимает новости о боях как блокбастер, что-то далекое, но нереальное. В редких случаях, когда у кого-то оказываются дети или близкие либо знакомые по ту сторону фронта, приходит понимание, что ТВ-реальность и в данном случае не особо соответствует действительности.

Серьезный интерес, обсуждения эта тема вызывала только первое время, может, несколько недель. А потом люди опять вернулись к своим местным проблемам. Русская тюрьма по большей части очень бедна и занята проблемой выживания, решением бытовых проблем, как и в целом наше общество. Хотя когда третий месяц подряд цены в местном магазине ползут вверх, ропот появляется. Но взаимосвязь между частотой выстрелов и подорожанием понимают не все.

- Что вы посоветуете тем, кто не уехал из России, но все понимают и не могут смириться с происходящим?

- В первую очередь, для самих себя осознать, что мы не одни, нас миллионы. Каждый может найти ту грань допустимого, где он может себя проявить.

- Незадолго до ареста вы понимали уровень угрозы? Понимали, что скоро может быть арест?

- Каких-то предзнаменований или слежки я не замечал. Наоборот, за несколько дней до задержания мы с коллегами приняли решение о ликвидации "Открытой России", что даже по нормам нелепой статьи 284.1 УК РФ освобождало нас от преследований.

- Что стало спусковым крючком в вашем случае?

- Я не скрывал, что собираюсь выдвигаться в Госдуму, собрал команду, даже начал разворачивать штаб. Уверен, именно это и стало триггером. Было указание любой ценой не допустить даже до сбора подписей никого из тех, чьи кандидатуры не согласованы с властями.

- Вам удалось провести избирательную кампанию под арестом. Можно ли вообще в такой ситуации ее сделать эффективной?

- Я стал единственным политзаключенным, который в современной России провел избирательную кампанию из СИЗО. Да, не было возможности для главного - проводить личные встречи и выступать, записывать самому ролики. Моя кампания была скорее правозащитной, а не выборной. Изначально я планировал идти в Госдуму по Преображенскому округу Москвы, но после ареста мне дали возможность лишь стать третьим номером по партийному списку (партии "Яблоко". - Ред.) в Краснодарском крае.

То есть шанс на прохождение в Госдуму у меня появлялся лишь в случае, если партия наберет более 40% по стране. Вероятность этого я оценивал достаточно трезво. Но мне важно было провести кампанию и как символ того, что даже в тюрьме люди не сдаются, и дополнительно привлечь внимание к делам всех политзаключенных в России. Знаю, что многие в СИЗО за меня голосовали.

- Власти не проводят массовых арестов бывших сотрудников "Открытой России", но из вашего дела, как многие считают, получается громкий показательный процесс. Почему власти действуют именно так?

- Властям нужен был пример, чтобы в разговоре с непокорным политиком или журналистом можно было сказать: "Сядешь как Пивоваров". После моего ареста "нежелательными организациями" признали "Проект", расследовательский проект OCCRP, "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами", куда входит "Голос", и несколько фондов, которые занимались образованием. Власти, видимо, готовились к ужесточению порядков в стране. Именно для этого был придуман разворот самолета, мое уголовное дело и этапирование в Краснодар. Важно было создать прецедент, чтобы угрожать.

- Когда ждать решения суда? Почему, по-вашему, некоторые суды молниеносно в России проходят, а вас судят уже больше полугода?

- При нынешнем темпе рассмотрения дела, думаю, что на приговор выйдем в конце лета - начале осени. Как говорят местные старожилы, такой темп типичен для краснодарских судов. Предполагаю, что вопрос моей изоляции, отстранения от выборов посчитали решенным, а где я нахожусь, в СИЗО или колонии, не так важно. Да и затянутый процесс снимет к нему внимание, дурные дела любят тишину.

- Как вы изменились за этот год?

- Думаю, я стал спокойнее. Не смирился, а именно стал взвешеннее и размереннее ко всему подходить. Первое время казалось, что надо что-то быстро, еще вчера сделать, негодовал, когда что-то затягивалось. А тут главный и самый большой ресурс - это время, его с избытком. Русская тюрьма - это по большей части про ожидание, что-то происходит, дай Бог, в пяти процентах твоего времени, все остальное надо занимать самому.

- Что труднее всего пережить в СИЗО?

- Самое неприятное в СИЗО - это разрыв с близкими и информационная изоляция. Бытовые трудности, отношения с людьми - это можно наладить или привыкнуть. Но ощущение, особенно первое время, что "там" (на свободе. - Ред.) столько всего происходит, а ты выключен, сложно переживать. Надо перестроить себя в иной ритм, не расслабляться, а наоборот собраться.

- Удается ли развиваться, отдыхать от происходящего вокруг?

- Я для себя выстраиваю план, стараюсь загружать себя, расписывая дела: письма, спорт, книги, даже учеба. Иногда даже начинает не хватать времени - устаешь, а значит, все идет как надо. Никогда столько не читал и не занимался спортом, как тут. На свободе у тебя множество забот, оснований отложить, что-то сделать потом. А тут какие у тебя дела, не обманывай себя, иди отжимайся.

Один из немногих плюсов, что есть в тюрьме, - это возможность немного притормозить бег и пересмотреть приоритеты. Тюрьма - это негативный опыт, который точно никому не нужен, но если уж окажетесь здесь, лучше провести это потерянное время с минимальным ущербом для себя.

Главный досуг у меня тут - это чтение. Я прочел за этот год десятки книг по истории России и точно могу сказать, что нынешний период по определению не может длиться долго. Мы живем в период, которому будет посвящена отдельная глава в учебниках новой истории. Что будет после него, пока непонятно, но я оптимист и даже тут продолжаю верить в лучшее. Верю, что все неизбежно наладится.

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