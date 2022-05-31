Андрей Пивоваров из СИЗО: Я - оптимист и даже тут верю в лучшее

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Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров уже год за решеткой. В интервью DW он рассказал, как война влияет на жизнь в СИЗО и почему Кремль сам может приблизить конец правления Путина.
31 мая 2021 года экс-глава "Открытой России"Андрей Пивоваров уже после прохождения паспортного контроля был выведен из самолета, снят с рейса Санкт-Петербург-Варшава и задержан в аэропорту Пулково. За истекший год, что он провел за решеткой, Пивоваров успел стать кандидатом в депутаты Госдумы, а в стране произошли серьезные изменения.
В ноябре прошлого года начался судебный процесс по делу Пивоварова. Экс-директору "Открытой России" в случае признания виновным грозит наказание до шести лет лишения свободы за публикации в соцсети, организацию форума "Свободные люди" и репост сообщения о сборе пожертвований на избирательную кампанию краснодарской активистки.
Приближает ли война в Украине выход политика на свободу, что труднее всего пережить, находясь за решеткой, и создает ли Кремль собственноручно напряженность в обществе? На эти и другие вопросы Андрей Пивоваров ответил в интервью DW прямо из СИЗО-1 Краснодара, где сейчас находится.
DW: С момента вашего ареста в России и в мире произошли драматические изменения. Они приближают или отдаляют ваш выход на свободу?
Андрей Пивоваров: За этот год мир полностью изменился. Жаль, не в лучшую сторону. Ужесточения в России планомерно нарастали все последние годы, но теперь я бы сравнил это с сорванной резьбой, когда болты уже не вкручивают, а вбивают. Если еще 3-5 лет назад общественное мнение, нормы права могли как-то влиять на справедливость решения, то сейчас этим факторам практически не придается значения.
99% обвинительных приговоров (в российских судах. - Ред.) говорят сами за себя. Демонстрация жестокости стала считаться доблестью. Мы, конечно, еще не дошли до уровня Беларуси, но быстро сокращаем дистанцию. В своем деле я вижу отсутствие необходимости соблюдать даже видимость законности. В любом случае на каждом заседании я отстаиваю свою невиновность. Иллюзий не испытываю, но это не повод опускать руки.
- Как вы считаете, если вас признают виновным, то вы отбудете свой срок полностью?
- У меня тут не так много источников информации, но из того, что читаю, слушаю, создается ощущение, что нас ждет падение уровня жизни. Оно не будет резким, но с каждым месяцем мы будем это ощущать. Уменьшение ассортимента, рост цен, исчезновение привычных услуг. Это будет вызывать рост недовольства у людей, но он тоже будет постепенным. Чисто экономически, даже при нынешнем серьезном уровне санкций, страна может плохо, но существовать продолжительное время.
Но кроме внешнего давления есть еще те "черные лебеди" (труднопрогнозируемые и редкие события. - Ред.), которые Кремль создает себе сам. Для примера: обсуждаемая в начале мая мобилизация. Одно дело поддерживать власть, сидя на диване или в офисе, а совсем другое - самому оказаться в окопе или отправить туда сына. Резкие движения последнее время стали визитной карточкой власти, их трудно назвать продуманными. Как это повлияет на мой срок, стараюсь не думать. Тут есть хорошее выражение - "не пугай меня в тюрьме тюрьмой".
- Что о войне в Украине говорят в СИЗО?
- Военные действия тут, конечно, обсуждают, но главным поставщиком информации остается телевизор. За счет эффективной пропаганды людям, особенно старшему поколению, удается навязать образ врага, нацистов, превентивного удара и прочее. Под соусом ностальгии по СССР им подается тоска о былом величии. Люди ведутся.
Молодое поколение воспринимает новости о боях как блокбастер, что-то далекое, но нереальное. В редких случаях, когда у кого-то оказываются дети или близкие либо знакомые по ту сторону фронта, приходит понимание, что ТВ-реальность и в данном случае не особо соответствует действительности.
Серьезный интерес, обсуждения эта тема вызывала только первое время, может, несколько недель. А потом люди опять вернулись к своим местным проблемам. Русская тюрьма по большей части очень бедна и занята проблемой выживания, решением бытовых проблем, как и в целом наше общество. Хотя когда третий месяц подряд цены в местном магазине ползут вверх, ропот появляется. Но взаимосвязь между частотой выстрелов и подорожанием понимают не все.
- Что вы посоветуете тем, кто не уехал из России, но все понимают и не могут смириться с происходящим?
- В первую очередь, для самих себя осознать, что мы не одни, нас миллионы. Каждый может найти ту грань допустимого, где он может себя проявить.
- Незадолго до ареста вы понимали уровень угрозы? Понимали, что скоро может быть арест?
- Каких-то предзнаменований или слежки я не замечал. Наоборот, за несколько дней до задержания мы с коллегами приняли решение о ликвидации "Открытой России", что даже по нормам нелепой статьи 284.1 УК РФ освобождало нас от преследований.
- Что стало спусковым крючком в вашем случае?
- Я не скрывал, что собираюсь выдвигаться в Госдуму, собрал команду, даже начал разворачивать штаб. Уверен, именно это и стало триггером. Было указание любой ценой не допустить даже до сбора подписей никого из тех, чьи кандидатуры не согласованы с властями.
- Вам удалось провести избирательную кампанию под арестом. Можно ли вообще в такой ситуации ее сделать эффективной?
- Я стал единственным политзаключенным, который в современной России провел избирательную кампанию из СИЗО. Да, не было возможности для главного - проводить личные встречи и выступать, записывать самому ролики. Моя кампания была скорее правозащитной, а не выборной. Изначально я планировал идти в Госдуму по Преображенскому округу Москвы, но после ареста мне дали возможность лишь стать третьим номером по партийному списку (партии "Яблоко". - Ред.) в Краснодарском крае.
То есть шанс на прохождение в Госдуму у меня появлялся лишь в случае, если партия наберет более 40% по стране. Вероятность этого я оценивал достаточно трезво. Но мне важно было провести кампанию и как символ того, что даже в тюрьме люди не сдаются, и дополнительно привлечь внимание к делам всех политзаключенных в России. Знаю, что многие в СИЗО за меня голосовали.
- Власти не проводят массовых арестов бывших сотрудников "Открытой России", но из вашего дела, как многие считают, получается громкий показательный процесс. Почему власти действуют именно так?
- Властям нужен был пример, чтобы в разговоре с непокорным политиком или журналистом можно было сказать: "Сядешь как Пивоваров". После моего ареста "нежелательными организациями" признали "Проект", расследовательский проект OCCRP, "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами", куда входит "Голос", и несколько фондов, которые занимались образованием. Власти, видимо, готовились к ужесточению порядков в стране. Именно для этого был придуман разворот самолета, мое уголовное дело и этапирование в Краснодар. Важно было создать прецедент, чтобы угрожать.
- Когда ждать решения суда? Почему, по-вашему, некоторые суды молниеносно в России проходят, а вас судят уже больше полугода?
- При нынешнем темпе рассмотрения дела, думаю, что на приговор выйдем в конце лета - начале осени. Как говорят местные старожилы, такой темп типичен для краснодарских судов. Предполагаю, что вопрос моей изоляции, отстранения от выборов посчитали решенным, а где я нахожусь, в СИЗО или колонии, не так важно. Да и затянутый процесс снимет к нему внимание, дурные дела любят тишину.
- Как вы изменились за этот год?
- Думаю, я стал спокойнее. Не смирился, а именно стал взвешеннее и размереннее ко всему подходить. Первое время казалось, что надо что-то быстро, еще вчера сделать, негодовал, когда что-то затягивалось. А тут главный и самый большой ресурс - это время, его с избытком. Русская тюрьма - это по большей части про ожидание, что-то происходит, дай Бог, в пяти процентах твоего времени, все остальное надо занимать самому.
- Что труднее всего пережить в СИЗО?
- Самое неприятное в СИЗО - это разрыв с близкими и информационная изоляция. Бытовые трудности, отношения с людьми - это можно наладить или привыкнуть. Но ощущение, особенно первое время, что "там" (на свободе. - Ред.) столько всего происходит, а ты выключен, сложно переживать. Надо перестроить себя в иной ритм, не расслабляться, а наоборот собраться.
- Удается ли развиваться, отдыхать от происходящего вокруг?
- Я для себя выстраиваю план, стараюсь загружать себя, расписывая дела: письма, спорт, книги, даже учеба. Иногда даже начинает не хватать времени - устаешь, а значит, все идет как надо. Никогда столько не читал и не занимался спортом, как тут. На свободе у тебя множество забот, оснований отложить, что-то сделать потом. А тут какие у тебя дела, не обманывай себя, иди отжимайся.
Один из немногих плюсов, что есть в тюрьме, - это возможность немного притормозить бег и пересмотреть приоритеты. Тюрьма - это негативный опыт, который точно никому не нужен, но если уж окажетесь здесь, лучше провести это потерянное время с минимальным ущербом для себя.
Главный досуг у меня тут - это чтение. Я прочел за этот год десятки книг по истории России и точно могу сказать, что нынешний период по определению не может длиться долго. Мы живем в период, которому будет посвящена отдельная глава в учебниках новой истории. Что будет после него, пока непонятно, но я оптимист и даже тут продолжаю верить в лучшее. Верю, что все неизбежно наладится.
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