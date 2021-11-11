 Суд продлил арест оппозиционеру Андрею Пивоварову еще на полгода | Новости политики из Германии | DW | 11.11.2021

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Политика

Суд продлил арест оппозиционеру Андрею Пивоварову еще на полгода

Экс-глава "Открытой России" обвиняется в сотрудничестве с "нежелательной организацией", несмотря на то, что в момент его ареста организация уже была ликвидирована.

Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров

Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Ленинский суд Краснодара продлил срок содержания под стражей экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова еще на полгода. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале в четверг, 11 ноября. Пивоваров останется в СИЗО как минимум до 29 апреля 2022 года.

Дело в отношении Пивоварова передано в Краснодарский краевой суд для рассмотрения ходатайства защиты об изменении территориальной подсудности, добавил Бадамшин.

Андрей Пивоваров обвиняется в сотрудничестве с "нежелательной организацией" (284.1 УК).

"Мы все тут понимаем, что материалы дела - это просто нагромождение формальностей, а реальная причина ареста - моя политическая деятельность", - заявил Андрей Пивоваров во время заседания суда. "На меня надели наручники за то, что я хотел участвовать в выборах, за то, что не боялся публично критиковать власть и за то, что никуда не уехал, когда начали угрожать", - приводит слова политика "Новая газета".

Обстоятельства задержания политика

Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, когда уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. Впоследствии стало известно, что в отношении Пивоварова  возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией".

Поводом стал репост Пивоварова в Facebook, сделанный им предположительно годом ранее. После обыска в петербургской квартире политика этапировали в Краснодар, где арестовали.

К моменту задержания Пивоваров уже не работал в "Открытой России" - 27 мая организация сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования по статье 284.1 УК РФ.

Правозащитный центр "Мемориал" включил Андрея Пивоварова в список политзаключенных.

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    Автор: Марина Барановская


Ссылки в интернете

телеграм-канал Сергея Бадамшина

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