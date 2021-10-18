Евросоюз призывает Кремль к освобождению оппозиционера Пивоварова

Евросоюз призвал российские власти освободить оппозиционера Андрея Пивоварова, находящегося в заключении по обвинению в сотрудничестве с "нежелательной организацией". В твиттере миссии ЕС в Москве, опубликованном в понедельник, 18 октября, говорится о том, что посты, которые вменяют в вину Пивоварову, отражают его гражданскую позицию. В преследование оппозиционера ЕС видит тенденцию сокращения пространства для деятельности гражданского общества.

Бывший исполнительный директор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был задержан в конце мая в петербургском аэропорту Пулково, когда он уже находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией". Поводом стал репост политика в Facebook, сделанный им предположительно годом ранее в Краснодаре. Оппозиционера из Петербурга привезли в Краснодар и там арестовали. Впоследствии ему предъявили обвинение в окончательной редакции, где упоминается уже 30 постов в Facebook.

В июле политика зарегистрировали в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", но избран он не был. Правозащитный центр "Мемориал" включил Андрея Пивоварова в список политзаключенных.

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