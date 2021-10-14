Андрей Пивоваров останется под стражей еще месяц

Суд в Краснодаре продлил меру пресечения бывшему исполнительному директору "Открытой России" до 29 ноября. Он отбывает наказание за сотрудничество с нежелательной организацией. Поводом стал репост Пивоварова в Facebook.
Октябрьский суд Краснодара продлил до 29 ноября содержание под стражей бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале "Команда Пивоварова".
Пивоваров, который помещен в СИЗО по делу о деятельности нежелательной организации за посты в Facebook, во время выступления в суде сравнил себя с заложником. "Ваша честь, я уверен, что вы, как и я, очень уважаем нашу страну и не хотим ее превращения в Сомали, где захват людей стал национальной традицией. Давайте поможем нашей стране хотя бы в моем случае покончить с этой позорной практикой", - с такими словами он обратился к судье.
Напомним, политик был задержан в конце мая в петербургском аэропорту Пулково, когда он уже находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией – "Открытой Россией". Поводом стал репост Пивоварова в Facebook, сделанный им предположительно годом ранее в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар и там арестовали.
19 июля глава Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что Пивоваров зарегистрирован в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". В тот же день суд в Санкт-Петербурге оштрафовал его в соответствии с законом об "иностранных агентах" на 50 тысяч рублей. Ни он, ни другие кандидаты от "Яблока" в Госдуму избраны не были.
Правозащитный центр "Мемориал" включил Андрея Пивоварова в список политзаключенных.
Смотрите также: