Независимые СМИ и ФБК провели марафон "Ты не один"

В рамках акции "Ты не один" прошел сбор пожертвований в поддержку российских политзаключенных. За 12 часов удалось собрать более 25 миллионов рублей в разной валюте.

Российские независимые медиа совместно с ФБК провели в среду, 12 июня, марафон в поддержку политических заключенных под названием "Ты не один". Среди организаторов акции - "Медиазона", "Медуза", "Дождь", а также проекты ФБК "Популярная политика" и "Навальный Live". Трансляция марафона началась с 9 утра.

Участвовать в акции призвала Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в колонии за Полярным кругом. "Будет единая трансляция и сбор пожертвований для тех, кто подвергся политическим репрессиями в России. Присоединяйтесь обязательно!" - обратилась она к подписчикам в соцсетях.

Марафон "Ты не один" проходил до позднего вечера 12 июня. Как сообщает "Медуза", за 12 часов марафона удалось собрать более 25 миллионов рублей в разной валюте.

Второй марафон в поддержку политзаключенных

Марафон в поддержку российских политзаключенных проходит во второй раз. В 2023 году во время акции удалось собрать около 40 миллионов рублей, сообщала команда Навального. Большую часть этих средств перечислили заключенным, их родственникам и тем, кто бежал от репрессий. С помощью пожертвований также были оплачены штрафы и работа адвокатов. Кроме того, часть денег была переведена организациям, которые поддерживают политических заключенных.