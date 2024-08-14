Польша: Участник обмена заключенными из РФ шпионил для ГРУ

Польские власти спустя две недели после обмена заключенными между РФ и Западом выдвинули против одного из освобожденных россиян обвинения в шпионаже. Пабло Гонсалес, он же - Павел Рубцов, гражданин Испании и России, шпионил для Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в Польше с 2016 по 2022 годы, сообщила в среду, 14 августа, польская прокуратура. Власти не предоставили подробностей о дальнейшем разбирательстве.

Спецслужбы Польши арестовали Гонсалеса (Рубцова) 28 февраля 2022 года, вплоть до освобождения в рамках обмена заключенными в Анкаре 1 августа он находился под стражей. По данным польских властей, Рубцов был направлен в Варшаву и город Пшемысль на границе с Украиной для "получения и предоставления информации, распространения ложных сведений и оперативной разведки".

Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) родился в Советском Союзе. Его мать, дочь испанцев, которых в 30-е годы вывезли в СССР, в конце 80-х годов вернулась в Испанию, поселившись в Каталонии, а сын отправился в Страну Басков. Отец Гонсалеса, Алексей Рубцов, с 1999 года работал в структурах РБК на менеджерских позициях. До ареста Павел Рубцов выдавал себя за испанского журналиста-фрилансера, пишущего о военных конфликтах. В этом качестве он смог внедриться в российскую оппозицию: Рубцов поддерживал знакомство со многими оппозиционными политиками, в том числе Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, которые были освобождены Москвой в рамках обмена.

"Агентство.Новости": Рубцов, вероятно, был агентом ГРУ, внедренным в окружение Жанны Немцовой

В начале мая 2023 года Telegram-канал "Агентство. Новости", сославшись на два источника, сообщил, что Рубцов (Гонсалес), вероятно, был агентом ГРУ, внедренным в окружение Жанны Немцовой - дочери убитого в России оппозиционного политика Бориса Немцова. По словам одного из собеседников, Рубцов познакомился с Немцовой в 2016 году в Брюсселе во время обсуждения кандидатуры спецдокладчика ПАСЕ по делу об убийстве Немцова. Завязались дружеские отношения, Гонсалеса приглашали на мероприятия Фонда Бориса Немцова, а тот приглашал сотрудников фонда к себе в Страну Басков.

Жанна Немцова в 2015-2020 годах работала в русской редакции DW и вела авторскую программу "Немцова. Интервью". В Фонде Немцова в ответ на запрос DW заявили: "Пабло не имел доступа ни к какой внутренней информации фонда. Он участвовал в открытых мероприятиях как и другие журналисты".

Источник в Фонде Бориса Немцова рассказал также, что Рубцов (Гонсалес) подробно описывал деятельность Жанны Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой принимал участие. Кому именно направлялись эти сообщения, собеседник не знает, но они написаны как отчеты перед кураторами Гонсалеса в спецслужбах. В посланиях Гонсалес также просил возместить ему расходы, связанные с внедрением в организацию Немцовой.

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между РФ и западными странами. В рамках обмена Россия освободила 16 человек, среди них были политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также граждане Германии, приговоренные к различным срокам в России и Беларуси. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.