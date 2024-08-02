Вдова убитого в ФРГ чеченца осудила выдачу Красикова России

Власти Германии не обсуждали с семьей Зелимхана Хангошвили выдачу Москве в рамках обмена заключенными Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному сроку за убийство, заявила Манана Цатиева.

Вдова убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Манана Цатиева выразила непонимание решением властей Германии выдать России преступника - офицера Федеральной службы безопасности Вадима Красикова. "Я и представить даже не могла, что такое они проведут", - заявила Цатиева в комментарии DW в пятницу, 2 августа.

Сразу после решения суда, по которому Красиков был приговорен к пожизненному заключению, ходили слухи о попытках Москвы договориться об обмене Красикова, отметила собеседница DW. "Тогда адвокаты нас успокоили, сказали, что это невозможно: если дают пожизненное заключение, то хотя бы полсрока ‹…› этот человек должен провести здесь, в стране", - пояснила она.

"Оказывается, можно любыми законами пренебречь" ради "политических подоплек", с сожалением добавила Цатиева. "Человек - убийца. Когда бы, где бы он ни был выпущен, он вряд ли будет жить честно, добросовестно, когда столько грешков за спиной", - добавила она.

В то же время семье Хангошвили "не обидно, что чьи-то жизни спасены". Речь идет о масштабном обмене заключенными между Россией и странами Запада, в рамках которого офицер ФСБ вернулся в РФ.

При этом собеседница DW выразила удивление тем, что официальные лица не консультировались с родственниками убитого по вопросу участия Красикова в процедуре обмена. "Почему хотя бы не спрашивают у семьи? Как будто этой семьи нет, как будто эта травма не нанесена", - пояснила Цатиева. По отношению к близким погибшего следовало проявить "элементарное уважение", убеждена она. "Политика - самая большая проституция", жизнь "каждый раз это доказывает", резюмировала вдова Хангошвили.

Берлин назвал нелегким решение по Красикову

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее назвал обмен россиянина "правильным решением". А министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) признала, что решение о выдаче "не было легким ни для одного члена правительства" ФРГ.

По сведениям газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, на освобождении настоял министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann), давший распоряжение генпрокурору Йенсу Роммелю (Jens Rommel). Федеральная прокуратура была против и настаивала, что помилование должен утвердить президент ФРГ. В итоге прокуроры подчинились указанию, хотя в ведомстве "царит разочарование".

Убийство чеченца в Тиргартене

Объявленный Россией в розыск по обвинению в терроризме Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Вадим Красиков с документами на имя Вадима Соколова был задержан в германской столице в тот же день.

Процесс по делу начался в октябре 2020-го и проходил более года. В декабре 2021 года подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы. Высший земельный суд Берлина посчитал доказанным утверждение стороны обвинения о том, что Красиков убил Хангошвили по указанию властей РФ.