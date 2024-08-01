Шольц встретился с прибывшими в ФРГ экс-политзаключенными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) "очень обстоятельно" пообщался с прибывшими в аэропорт Кельна/Бонна бывшими политзаключенными из России и Беларуси и был очень тронут этим общением. Об этом рассказал сам Шольц в своем втором за ночь с четверга на пятницу, 2 августа, заявлении для прессы, сделанном им в связи с обменом политзаключенными между РФ, РБ и странами Запада, ставшим самым масштабным со времен холодной войны.

По его словам, все формальности, связанные со въездом бывших заключенных в Германию, уже улажены и "в ближайшие дни речь будет идти о том, чтобы оказать прибывшим поддержку в сфере здоровья и предоставить всю необходимую помощь".

Многие из прибывших из России экс-заключенных "не рассчитывали на то, что произошло сейчас", и их до сих пор переполняют чувства, связанные с тем, что они все же так неожиданно оказались на свободе, поделился Шольц.

"Многие из них опасались не только за свое здоровье, но и за свою жизнь - и об этом нужно четко сказать, - и поэтому так важно, что теперь мы обеспечили им защиту здесь", - добавил он.

В то же время глава правительства Германии выразил благодарность ряду стран Европы, в особенности Словении, а также США за то, что операция по обмену завершилась успешно. В Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже были осуждены россияне Артем и Анна Дульцевы. В рамках состоявшегося обмена они вернулись в РФ.

Обмен был "правильным решением"

Не возвращаясь в своем выступлении явно к теме освобождения россиянина Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Олаф Шольц указал: "Я считаю, что это правильное решение, и если у кого-то были какие-то сомнения, то они исчезнут после общения с теми, кто сейчас на свободе. Наше общество характеризуется гуманизмом, идеей свободы личности, а также демократией. Тот факт, что те, кому приходится опасаться за свою жизнь, потому что они отстаивали демократию и свободу, могут рассчитывать на защиту других людей, является частью нашего самовосприятия как демократического, гуманистического общества".

Шольц добавил, что желает тем, кто "сегодня находится в российских тюрьмах и вынужден опасаться за свою свободу, свою жизнь и свое здоровье", чтобы и они нашли пути к свободе. "Мы, во всяком случае, будем и дальше бороться за демократию и свободу. Мы должны это самим себе как страна и как нация", - такими словами Олаф Шольц завершил свое заявление.