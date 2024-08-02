Глава МИД Германии назвала "дилеммой" выдачу Красикова РФ

Решение передать Москве Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили, не было легким ни для одного члена правительства ФРГ, заявила Анналена Бербок.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада представлял для Германии "очень деликатную дилемму", поскольку Берлину пришлось освободить "наемного убийцу" из России. С таким заявлением министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила в эфире медиакомпании Bayerischer Rundfunk в пятницу, 2 августа.

Глава германской дипломатии имела в виду выдачу России предполагаемого офицера Федеральной службы безопасности Вадима Красикова, осужденного за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Решение о выдаче "не было легким ни для одного члена правительства" ФРГ, подчеркнула Бербок. Оно "справедливо делает необходимой очень и очень обстоятельную дискуссию", добавила глава МИД Германии. При этом министр выразила облегчение в связи с освобождением заключенных в России и Беларуси.

В то же время существует "не только Путин в Кремле, но и диктатор в Беларуси ‹…›, который недавно приговорил гражданина Германии к смертной казни", указала Бербок. Речь идет о Рико Кригере (Rico Krieger), которого суд в Минске в конце июня приговорил к высшей мере наказания по обвинению по шести статьям уголовного кодекса. В конце июля Александр Лукашенко подписал указ о помиловании немца.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина ФРГ. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ.

Реакция родных Хангошвили на выдачу Красикова РФ

Родственники убитого чеченца выразили разочарование выдачей Красикова России. Как заявила вдова Зелимхана Хангошвили Манана Цатиева в комментарии DW: "Я и представить даже не могла, что такое они проведут". По ее словам, после приговора суда "адвокаты нас успокоили, сказали, что это невозможно, если дают пожизненное заключение".

"Оказывается, можно любыми законами пренебречь, чтобы свои политические подоплеки провести", - резюмировала Цатиева. "Человек - убийца. Когда бы, где бы он ни был выпущен, он вряд ли будет жить честно, добросовестно, когда столько грешков за спиной", - добавила она.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее назвал обмен россиянина "правильным решением". По сведениям газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, на освобождении настоял министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann), давший распоряжение генпрокурору Йенсу Роммелю (Jens Rommel). Федеральная прокуратура была против и настаивала, что помилование должен утвердить президент ФРГ. В итоге прокуроры подчинились указанию, хотя в ведомстве "царит разочарование".

Убийство чеченца в Тиргартене

Объявленный Россией в розыск по обвинению в терроризме Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Вадим Красиков с документами на имя Вадима Соколова был задержан в тот же день.

Процесс по делу начался в октябре 2020-го и продолжался более года. В декабре 2021 года Красиков был приговорен к пожизненному лишению свободы. Высший земельный суд Берлина посчитал доказанным утверждение стороны обвиненияо том, что Красиков убил Хангошвили по указанию властей РФ.