"Дела важнее слов". О чем говорил Владимир Кара-Мурза в ПАСЕ

Демократические страны должны настаивать на том, чтобы в списки для обмена заключенными с Россией включали не только "западных заложников, удерживаемых Владимиром Путиным, но и российских политзаключенных", об этом заявил оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза во время своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 30 сентября, в Страсбурге. Появление российского оппозиционера в сессионном зале ПАСЕ депутаты встретили овациями.

Кара-Мурза поблагодарил членов ПАСЕ за то, что они принимали активное участие в организации обмена заключенными между РФ и Западом, состоявшего 1 августа этого года, в результате которого Москва, кроме американских граждан, передала западным странам российских оппозиционеров, в частности, и самого Владимира Кара-Мурзу. Он призвал не верить "циникам и скептикам, утверждающим, что разговоры и резолюции в этой ассамблее не имеют смысла". "Этот обмен, в результате которого из ада современного путинского ГУЛАГа было спасено 16 человеческих жизней, никогда бы не состоялся без ваших дебатов, солидарности и поддержки, потому что общественное мнение имеет значение", - обратился к депутатам ПАСЕ российский оппозиционер.

"Россия порядочных людей, противостоящих Путину"

Владимир Кара-Мурза был приглашен в ПАСЕ для открытия церемонии оглашения и награждения лауреата Премии имени Вацлава Гавела, которая ежегодно вручается ассамблеей за заслуги в сфере борьбы за права человека. В 2022 году сам Кара-Мурза стал лауреатом премии имени Гавела, но не смог получить ее лично, так как находился в заключении по обвинению в публичном распространении "фейков" о российской армии.

Политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Илья Яшин (слева направо) на DW сразу после освобождения в ходе обмена заключенными между РФ и Западом Фото: Florian Görner/DW

Российский оппозиционер заявил, что присужденная ему премия была "признанием для всех тех россиян, у которых было достаточно мужества выступить против путинского режима и его убийственной войны против Украины, при этом четко осознавая, какой будет цена этого протеста". По его словам, начиная с февраля 2022 года, около 20 тысяч человек были задержаны по всей России за антивоенные протесты, более 9 тысяч были приговорены к штрафам и административным арестам, а более тысячи - к тюремному заключению.

Длинные очереди, в которые во время президентских выборов в РФ выстраивались люди, чтобы поставить свою подпись за кандидата Бориса Надеждина, выступающего против войны с Украиной, является, по мнению Кара-Мурзы, лучшим доказательством того, "что на самом деле думают россияне о Путине". "Это моя Россия, которую я люблю. (…) Это не Россия убийц и военных преступников, сидящих в Кремле, а Россия порядочных и добросердечных людей, которые им противостоят", - заявил Кара-Мурза под аплодисменты зала. Он высказал убеждение, что "однажды Россия опять займет надлежащее ей место" в Совете Европы. Поскольку для установления долгосрочной безопасности и стабильности в Европе важна демократическая Россия, уверен Владимир Кара-Мурза.

"Слова должны подтверждаться действиями"

Представители политических групп ПАСЕ в своих выступлениях тепло приветствовали Кара-Мурзу и выразили готовность оказывать поддержку российской оппозиции. Но представительница украинской делегации от партии консерваторов Елена Хоменко, хотя и отдала должное мужеству Владимира Кара-Мурзы, который, несмотря на все испытания, "остается верен своей позиции, осуждая несправедливую и жестокую войну", напомнила, что, "слова и заявления должны подтверждаться действиями".

Здание Совета Европы в Страсбурге Фото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

"Поэтому мы спрашиваем у антивоенного движения России: будете ли вы вносить свой вклад в достижение справедливого мира, которого добиваемся мы, базирующегося на международном праве и мирном плане Украины? Присоединитесь ли вы к нам в наших призывах ввести санкции против России, ограничивающие ресурсы, питающие эту ужасную войну? Будете ли вы помогать освобождению украинских военнопленных и гражданских заложников? И что вы сделаете для того, чтобы остановить убийства и депортацию украинских детей?", - обратилась к Кара-Мурзе украинский депутат.

Российский оппозиционер не дал ответов на все эти вопросы, но сказал, что "они услышаны". "Я также твердо верю в то, что дела важнее слов", - заверил он. По словам Кара-Мурзы, Фонд "Свободная Россия", вице-президентом которого он является, активно помогает в поисках украинских военнопленных, а также гражданских лиц, удерживаемых в путинских тюрьмах. Из 4 тысяч человек, возвращенных в Украину в рамках регулярных обменов за время войны, более 900 были найдены, благодаря усилиям "Свободной России", сообщил Кара-Мурза. Но свою позицию по санкциям против РФ и свое видение условий завершения войны в Украине политик не уточнил.

Премия имени Вацлава Гавела в этом году была присуждена политической деятельнице и правозащитнице из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Эта премия, учрежденная Советом Европы в 2013 году, названа в честь экс-президента Чехии и бывшего диссидента Вацлава Гавела. Ее лауреатами, в числе прочих, становились руководитель правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев и российская правозащитница Людмила Алексеева. Сумма премии составляет 60 тысяч евро. Впервые награда была присуждена белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому.