Олаф Шольц встретился с Владимиром Кара-Мурзой

Канцлер ФРГ заявил, что восхищается силой и мужеством Владимира Кара-Мурзы. По словам российского оппозиционера, на встрече в Берлине речь шла "об Украине, России, Европе", а также о политзаключенных в РФ и РБ.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял в Берлине освобожденного месяц назад из заключения российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу. Об этом глава германского правительства сообщил во вторник, 3 сентября, в соцсети X, указав, что восхищается силой и мужеством Кара-Мурзы и "его неустанным вкладом в дело демократического будущего России".

"В августе мы добились его освобождения в ходе обмена заключенными, и сегодня у нас была возможность поговорить друг с другом подольше", - добавил Шольц.

Свой разговор с канцлером Германии Владимир Кара-Мурза назвал "важным, подробным и откровенным". По его словам, речь шла "об Украине, о России (сегодняшней и будущей), о нашей общей Европе", а также "о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем России и Беларуси".

В середине августа Владимира Кара-Мурзу и его семью принял в Белом доме президент США Джо Байден.

За критику развязанной Россией войны против Украины в апреле 2023 года оппозиционер был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статьям о "госизмене", "сотрудничестве с нежелательной организацией" и "фейках" об армии. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада.