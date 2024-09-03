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Олаф Шольц встретился с Владимиром Кара-Мурзой

Евгений Жуков
3 сентября 2024 г.

Канцлер ФРГ заявил, что восхищается силой и мужеством Владимира Кара-Мурзы. По словам российского оппозиционера, на встрече в Берлине речь шла "об Украине, России, Европе", а также о политзаключенных в РФ и РБ.

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Российский публицист Владимир Кара-Мурза и канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине
Владимир Кара-Мурза и Олаф ШольцФото: Sandra Steins/BPA/dts/IMAGO

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял в Берлине освобожденного месяц назад из заключения российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу. Об этом глава германского правительства сообщил во вторник, 3 сентября, в соцсети X, указав, что восхищается силой и мужеством Кара-Мурзы и "его неустанным вкладом в дело демократического будущего России".

"В августе мы добились его освобождения в ходе обмена заключенными, и сегодня у нас была возможность поговорить друг с другом подольше", - добавил Шольц.

Свой разговор с канцлером Германии Владимир Кара-Мурза назвал "важным, подробным и откровенным". По его словам, речь шла "об Украине, о России (сегодняшней и будущей), о нашей общей Европе", а также "о политзаключенных, которых нужно вытаскивать из тюрем России и Беларуси".

В середине августа Владимира Кара-Мурзу и его семью принял в Белом доме президент США Джо Байден.

За критику развязанной Россией войны против Украины в апреле 2023 года оппозиционер был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по статьям о "госизмене", "сотрудничестве с нежелательной организацией" и "фейках" об армии. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада.

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