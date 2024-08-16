Джо Байден принял освобожденного в РФ Владимира Кара-Мурзу

Российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза, освобожденный 1 августа в РФ в рамках масштабного обмена заключенными, а также его семья встретились в Белом доме с президентом США Джо Байденом, передает утром в пятницу, 16 августа, агентство dpa. Подробностей общения бывшего политзаключенного с главой американского государства в сообщении не приводится.

У 42-летнего гражданина России Владимира Кара-Мурзы имеется также подданство Великобритании. Кроме этого, Кара-Мурза обладает "зеленой картой", дающей ему право на постоянное проживание в США, указывает dpa. Непосредственно после освобождения политик был доставлен в Германию, где его и других экс-политзаключенных встретил в аэропорту Кельн/Бонн канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Владимир Кара-Мурза, а также освобожденные в рамках этого обмена политик Илья Яшин и общественный деятель Андрей Пивоваров 2 августа встретились с журналистами в редакции Deutsche Welle.

На этой встрече Кара-Мурза вспомнил фразу сотрудника ФСБ в штатском, который сопровождал освобожденных политзаключенных в самолете, летевшем из России в Турцию: "Смотрите, смотрите, последний раз видите родину". "Я ему сказал: я историк по образованию, я не только верю и думаю, я точно знаю, что я и все мы в Россию обязательно вернемся. И что обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной, цивилизованной, европейской страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет", - рассказал оппозиционер.

Дело Владимира Кара-Мурзы

В апреле 2023 года Владимир Кара-Мурза был приговорен после критики им войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о "госизмене", "сотрудничестве с нежелательной организацией" и "фейках" об армии. До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала на том, что по состоянию здоровья он не может содержаться в СИЗО.

Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Конгрессмены США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

В начале мая нынешнего года Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Масштабный обмен заключенными между РФ, РБ и Западом

1 августа состоялся самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией, РБ и странами Запада. Москва выдала западным государствам политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова, общественного деятеля Андрея Пивоварова, художницу Сашу Скочиленко, соратников Алексея Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, 19-летнего гражданина ФРГ Кевина Лика (Kevin Lick); имеющего гражданство РФ и ФРГ политолога Дитера Воронина (Dieter Woronin), гражданина ФРГ и РФ Германа Мойжеса (Hermann Moishes), граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шёбеля (Patrick Schöbel), которому грозило в РФ 7 лет тюрьмы за ввоз в страну жевательного мармелада с марихуаной. Беларусь выдала приговоренного ее властями к расстрелу, а позже помилованного гражданина ФРГ Рико Кригера (Rico Krieger).

В Россию вернулись "убийца из Тиргартена" Вадим Красиков; Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество; Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже; Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России; Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России; Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошенничестве; Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.