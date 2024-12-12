Яшин, Навальная и Кара-Мурза проведут новый марш в Берлине

Российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин анонсировали второй марш россиян в Берлине 1 марта. Они призвали антивоенные и демократические объединения организовать акции по всему миру.

Российские оппозиционные активисты Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин объявили о проведении новых антивоенных акций 1 марта. В четверг, 12 декабря, они опубликовали в соцсетях обращение к "ко всем антивоенным и демократическим объединениям россиян" и призвали объединить усилия в организации маршей 1 марта в Берлине и по всему миру.

Годовщины убийств Немцова и Навального, а также начала войны в Украине

Политики напомнили, что в феврале 2025 года исполняется 10 лет со дня убийства одного из главных критиков Кремля Бориса Немцова и один год со смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонии. На тот же месяц приходится и третья годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину.

По их словам, за всеми тремя событиями стоит президент РФ Владимир Путин. "Именно он отправил войска на территорию соседнего государства, развязав самую кровопролитную войну в Европе после Второй мировой. Именно он лично отдает приказы о физической ликвидации своих главных политических оппонентов в России", - подчеркивается в заявлении.

Поэтому оппозиционеры предложили выйти на марши в Берлине и других городах мира под лозунгом "Путин, хватит убивать". "На его совести десятки тысяч смертей невинных людей. Об этом надо говорить вслух. Об этом надо говорить громко. Не пытаться договориться о чем-то с террористом и убийцей, а называть его так, как он заслуживает. Диктаторам такое не по душе", - заявили они.

Ноябрьский марш россиян в Берлине

Первый марш антивоенных россиян, организованный Яшиным, Навальной и Кара-Мурзой, прошел в Берлине 17 ноября и завершился перед посольством РФ. В нем участвовали несколько тысяч человек, при этом акция вызвала неоднозначные реакции. В частности, критике подвергся отказ организаторов запретить использование на акции российского триколора.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал марш PR-акцией, "целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики". Борьба в данном случае идет "не против российского режима, а за внимание Германии", заявил он.