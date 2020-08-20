Комментарий: Реакция Путина на случившееся с Навальным предсказуема

У российских властей имя Алексея Навального не принято произносить вслух. Это давно замечено, обсуждено и принято многими в качестве константы. Однако в ситуации, когда оппозиционера экстренно госпитализируют с неясным диагнозом, он впадает в кому, а многое вокруг указывает на отравление, реакция власти показательна.

В чем смысл "вбросов" версий случившегося с Навальным?

Схема выглядит уже отработанной: мы видели очень похожий подход в истории со сбитым "Боингом" МН17, когда за довольно короткий период через СМИ и не только вбрасывали самые разные версии, одну абсурднее другой. Но если тогда это были "испанский диспетчер", "летчик Волошин" и украинские Су-25, то теперь читателю предлагают варианты ночного гуляния в селе Кафтанчиково, злоупотребление алкоголем и нарушение обмена веществ. В обоих случаях к потоку этой "информации" приложили руку официальные структуры: Министерство обороны в случае с "Боингом" МН17 и Министерство здравоохранения - в случае с Алексеем Навальным.

Татьяна Фельгенгауэр

Однако цель подобных вбросов вовсе не в том, чтобы дать внятное объяснение произошедшему. Главное - замусорить эфир, забить самыми дикими версиями информационное пространство, отвлечь от главного - обсуждения, а что, собственно, произошло с Алексеем Навальным. Пока что цель достигнута: большинство ушло в споры околомедицинского характера, обсуждают уровень сахара в крови Навального и состояние медицины в регионах.

В Кремле избегают называть Навального по имени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оба дня, в которые Алексей Навальный находился в омской больнице, оставался верен себе: по имени оппозиционера не называл. Кроме того, по его комментариям можно было сделать вывод, что в Кремле никак эту ситуацию не выделяют. Вроде, что-то прочитали в СМИ, но никаких специальных докладов президенту не делали. Песков подчеркивал: речь идет о среднестатистическом гражданине Российский Федерации, таких много, Кремль всем желает здоровья, а если гражданину нужна помощь и о ней попросят - помогут. То есть, официально высшее руководство страны продолжает игнорировать политика Навального в публичном пространстве, несмотря на экстренную ситуацию.

Более того, сам Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Европейского совета сказал, что "Навальный заболел". Как тут не вспомнить его знаменитый ответ на вопрос, что случилось с АПЛ "Курск"! Спустя 20 лет после "она утонула" мы слышим "он заболел". И это четкий сигнал, что Кремль не видит ничего криминального в том, что произошло с Алексеем Навальным. А это значит, что никакого реального расследования ждать не приходится.

Путину будут припоминать не только "она утонула", но и "он заболел"

Но в этом причудливо устроенном информационном пространстве, где власти общаются сигналами, а в качестве источников используются утечки информации, есть и обратная связь. Через СМИ те или иные ведомства могут попытаться сделать свои заявления. В случае с Алексеем Навальным этот посыл со стороны силовиков можно считывать как "это не мы". Во всяком случае, именно так выглядит масштабный слив, свидетельствуюший о масштабной слежке за Алексеем Навальным во время его поездки по городам Сибири.

Кажется те, кому было поручено все это время следить за оппозиционным политиком, пытаются общаться с Кремлем тоже через СМИ. И доказать, что они не имеют отношения к тому, что произошло с Навальным. И это также ложится в ряд сделанных в свое время заявлений из разряда "их там нет", которые были дезавуированы довольно быстро. Правда все равно становится известна, пусть и спустя какое-то время, а реакция властей остается в массовой памяти крылатыми фразами. Отныне Владимиру Путину всегда будут припоминать не только это его "она утонула", но и "он заболел".

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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