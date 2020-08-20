 Кремль отрицает отравление Навального - и это проблема. Мнение политика ФРГ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.08.2020

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Россия

Кремль отрицает отравление Навального - и это проблема. Мнение политика ФРГ

Власти РФ всегда говорят об отсутствии доказательств, если речь идет об отравлении их оппонентов, заявил политик ФРГ Гернот Эрлер. Поэтому он допускает, что Навальный мог быть отравлен.

Алексей Навальный, фото из архива

Алексей Навальный, фото из архива

Экс-координатор правительства ФРГ по России, Центральной Азии и странам "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler) скептически отнесся к заявлению медиков омской больницы о том, что в организме Алексея Навального не было обнаружено никаких следов яда, поэтому нет никаких свидетельств того, что оппозиционный политик был отравлен. Проблема в том, что в подобных обстоятельствах российская сторона традиционно утверждает, что нет никаких доказательств отравления, считает немецкий политик.

"Российские коллеги всегда прикрываются тем, что никаких доказательств нет, и признания не удается добиться никогда - даже в том, случае, когда уже все удалось выяснить, как в случае с Сергеем Скрипалем", - заявил Эрлер в интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 21 августа.

Он напомнил, что Россия отказалась взять на себя ответственность за отравление двойного агента российских и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии даже после того, как британским службам удалось идентифицировать имена и личности двух офицеров ГРУ, причастных к этому преступлению.

Российское руководство должно было знать о нападении на Навального

Гернот Эрлер

Гернот Эрлер

Гернот Эрлер отметил, что отравления российских оппозиционеров и противников Кремля - не такая уж редкость, упомянув в этой связи издателя онлайн-издания "Медиазона" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, Владимира Кара-Мурзу-младшего - помощника и соратника Бориса Немцова, и бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Поэтому немецкий политик с большой вероятностью допускает, что Алексей Навальный, у которого в России было много влиятельных врагов, тоже мог быть отравлен. И если это действительно так, то маловероятно, что это произошло без "зеленого света" из Кремля, считает Эрлер. 

"Это не в первый раз происходит в аэропорту, после выпитой чашки чая - это типичный случай, где невероятно тяжело получить какие-то доказательства. И на фоне всего этого весьма вероятно, что подобное нападение не могло произойти без того, чтобы российское руководство, по крайней мере, терпимо к этому отнеслось", - считает Гернот Эрлер.

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