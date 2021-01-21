Минпросвещения РФ призвало не пускать школьников на акции в поддержку Навального

Российское министерство просвещения призвало родителей не пускать школьников на акции протеста в поддержку Алексея Навального, запланированные на 23 января. Соответствующие призывы ведомство распространяет в соцсетях, сообщил штаб Навального в Twitter.

В ведомстве заявили о недопустимости втягивания молодежи в "различные политические действия и провокации". Чиновники Минобразования предложили альтернативные виды досуга для детей и взрослых в выходные - "прогулки в лесу", "просмотр любимого кино", "приготовление блюда с членами семьи".

Штаб Навального также сообщил о многочисленных инструкциях, разосланных российскими властями в образовательные учреждения по всей стране, в которых школьникам и студентам запрещают участвовать в акциях, угрожая отчислением или другими административными мерами.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал флешмобы, которые устраивают российские школьники и публикуют в соцсети TikTok. Они снимают со стен в классах портреты президента России Владимира Путина и заменяют его на портреты Навального. По его словам, наличие портретов Путина в школах не регламентируется государством, хотя школьники должны знать руководителей государства в лицо. "Что касается флешмобов, они бывают разные, приятные или нет. Но они как приходят, так и уходят", - сказал Песков.

Задержания сотрудников штабов Навального по всей России

На 23 января запланированы акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 17 января. Российские власти пытаются не допустить протестные акции. Накануне по обвинению в призывах к участию в них в Москве были задержаны юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Владлен Лось, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, пресс-секретарь Навального Кире Ярмыш. Ряд сотрудников местных штабов Навального были задержаны в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске, Владивостоке и других городах. В пятницу начались суды над задержанными. Кира Ярмыш, в частности, уже арестована на 9 суток.

В МВД России заявили, что тех, кто призывает к участию в акциях протеста 23 января, будут привлекать к административной ответственности еще до дня их проведения. В свою очередь Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам, содержащим призывы участвовать в митингах 23 января.

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля.Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

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