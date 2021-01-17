Алексей Навальный призвал сторонников выходить на улицы

Российский оппозиционер Алексей Навальный в понедельник, 18 января, обратился к россиянам с призывом выходить на улицы с протестами. "Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный, это суть политики. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее", - заявил он в видеообращении из отдела полиции в Химках, в котором проходило заседание суда, приговорившего его к 30 суткам ареста.

Команда и штабы Навального заявили о подготовке митингов 23 января. "Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - написал в Twitter руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Суд в отделе полиции Химок

Суд, состоявшийся в УВД города Химки арестовал Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии, 30 суток до 15 февраля. Решение о мере пресечения вынесено по ходатайству начальника химкинской полиции. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили, а о проведении заседания их уведомили за несколько минут до его начала.

Перед зданием управления полиции собрались десятки человек, которые скандировали: "Отпускай!", "Свободу Алексею Навальному!", "Мы не уйдем". На одиночные пикеты вышли активисты, в частности, в Самаре и Нижнем Новгороде. В здание УВД не пропускали ни журналистов, ни соратников Навального. Несмотря на то, что заседание было объявлено открытым и гласным, на нем присутствовали только телеканалы Life News и "Россия". Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отменил брифинг для журналистов в день ареста Навального.

О причинах переноса судебного заседания в отдел полиции

"МБХ Медиа" со ссылкой на Химкинский городской суд пишет, что заседание проходило в отделе полиции из-за вспышки коронавируса в суде. "У нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников", - цитирует издание заявление помощника председателя суда.

В свою очередь главное управление МВД России по Московской области заявило, что перенос заседания суда в отдел полиции связан с отсутствием у Навального актуальных результатов теста на коронавирус в день прибытия в РФ. В связи с этим "руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", указывается в заявлении. Доступ в отдел полиции ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", отмечается далее.

Навальный заявил о беззаконии наивысшей степени

Сам Алексей Навальный перед началом заседания заявил, что его минуту назад привели из камеры на встречу с адвокатами. "Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда… Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки… Я много видел насмешек над правосудием, но… это наивысшей степени беззаконие", - отметил он в видеообращении Навальный.

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, между тем, напомнил о статье 118 Конституции РФ, согласно которой не допускается создание чрезвычайных судов. "Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осужденных в УИК нет стражи). Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал", - написал он в Twitter.

Задержание Навального в аэропорту

Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Во время задержания адвокат Ольга Михайлова просила, чтобы в отделении полиции присутствовала и она, но получила отказ. На протяжении нескольких часов после его задержания было неизвестно, где именно находится оппозиционер.

В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Суд по делу "Ив Роше" состоится 29 января. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

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