Карикатуры Сергея Елкина

Путин, каким его не увидишь по ТВ в России. Байден, перестраивающий политику США. Меркель, уходящая с поста канцлера. В авторской рубрике карикатурист Сергей Елкин предлагает свой взгляд на важные политические события.

Политические карикатуры российского художника Сергея Елкина почти ежедневно появляются на онлайн-страницах медиакомпании Deutsche Welle. Секреты кремлевской кухни или очередной обвинительный приговор против оппозиции в России, предстоящий уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии или вызовы для президента США Джо Байдена - работы Елкина лаконично и в ироничной манере обыгрывают злоупотребления властью и абсурдные действия политиков. В мае 2017 года он стал одним из лауреатов премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award. Этой премией фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.