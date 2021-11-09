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Карикатуры Сергея Елкина

Путин, каким его не увидишь по ТВ в России. Байден, перестраивающий политику США. Меркель, уходящая с поста канцлера. В авторской рубрике карикатурист Сергей Елкин предлагает свой взгляд на важные политические события.

Политические карикатуры российского художника Сергея Елкина почти ежедневно появляются на онлайн-страницах медиакомпании Deutsche Welle. Секреты кремлевской кухни или очередной обвинительный приговор против оппозиции в России, предстоящий уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии или вызовы для президента США Джо Байдена - работы Елкина лаконично и в ироничной манере обыгрывают злоупотребления властью и абсурдные действия политиков. В мае 2017 года он стал одним из лауреатов премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award. Этой премией фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.

Karikatur – belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko läuft mit einer Karre voller Menschen in Richtung Europa, einige Menschen fallen aus der Karre und bleiben auf dem Boden liegen. Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin.

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран 09.11.2021

При содействии властей Беларуси в страну прилетели тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Их цель - попасть в ЕС. Цель Лукашенко - отомстить Евросоюзу за санкции. Каким образом - знает Сергей Елкин.
Karikatur von Sergey Elkin. Aschenputtel schaut auf einen Kürbis und sagt: Was ist passiert! Mein QR-Code wurde zu Kürbis!

Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так 08.11.2021

Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
Copyright: Sergey Elkin. Thema: Anhäufung von Fällen von angeblicher Verletzung religiöser Gefühle Bildbeschreibung: ein älteres Ehepaar sitzt vor dem Fernseher, der Moderator in der Sprechblase: Unsere Nachrichtensendung beginnen wir mit der Liste derjenigen, die in ihren religiösen Gefühlen verletzt wurden, danach kommt die Liste derjenigen, die sich entschuldigt haben.

Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание" 05.11.2021

В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
04.11.2021 Tag der Einheit des Volkes in Russland und Corona-Lockdown. Wie können sich die geimpfte Personen und ungeimpfte in Russland einigen?

С Днем народного единства! А как же прививка? 04.11.2021

В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.
Joe Biden zeigt mit dem Finger auf Russland und sagt: Bei Putin brennt die Tundra. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitri Peskow in traditionellen Kostümen der nordischen Völker neben einem Zelt und einem Elch und Putin antwortet: Bei Euch selbst brennt die Pampa!. Copyright: Sergey Elkin

За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили 03.11.2021

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: ein anomaler Nebel in Moskau am 2. November Qladimir Putin irrlichtert neben dem Kreml und fragt: Wo bist Du, Bär? – eine Anspielung sowohl auf den insbesondere in Russland bekannten Zeichentrickfilm Igel im Nebel und den Spitznamen des russischen ex-Präsidenten Dmitri Medwedew.

Москва, туман, Путин: куда идем, Россия? 02.11.2021

Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur - Mark Zuckerberg rettet sich vom Riesenschiff, das sich gleichzeitig dem Facebook-Symbol und dem Titanic ähnelt, auf dem Symbol von Meta

"Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети? 29.10.2021

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
Karikatur - ein Duell im Stil eines Westerns: Chinesischer Präsident Xi zielt mit einer Hyper-Toller-Schallrakete auf einen Cowboy. Ein Plakat ist zu sehen, von dem russischer Präsident Wladimir Putin verkündet: Wir testen. Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden.

Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы? 28.10.2021

Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Karikatur: Wenn Merkel im Bundestag zu Gast wird Stichworte: Elkin, Karikatur, Angela Merkel, Abschied von Merkel als Kanzlerin, neuer Bundestag, Bundestagwahl Bildbeschreibung: Karikatur - Bundeskanzlerin Angela Merkel geht auf die Treppe zu und vorbei an dem Schild Bundestag. Zuschauertribüne.

Новая роль Ангелы Меркель 26.10.2021

Ангела Меркель следила за первым заседанием бундестага нового созыва с трибуны для почетных гостей. До избрания преемника она лишь исполняет обязанности канцлера ФРГ. Сергей Елкин заглянул за кулисы.
Karikatur von Sergey Elkin. Darf nur auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Neue Beschränkungen wegen Pandemie in RU Bildbeschreibung: Karikatur - Ferkel und Kaninchen mit Nasen-Mundschutzmasken versuchen Winnie Puuh aus seinem Loch nicht nach draußen zu lassen und sagen: Winnie, bleibt in deinem Loch bis zum Ende des Lockdowns!.

Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! 25.10.2021

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.
Thema: Der russische Präsident Wladimir Putin meint, dass Kapitalismus nun veraltet sei. Stichwörter: Sergey Elkin, Karikatur, Putin, Russland, Kapitalismus Jahr/Ort: Moskau, 22.10.2021 Via Ilya Koval Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? 22.10.2021

Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. ***Sie darf nur von DW verwendet werden.*** Donald Trump hat sein eigenes soziales Netzwerk Truth Social gestartet. Jahr/Ort: Moskau, 21.10.2021

Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США? 21.10.2021

Бывший президент США анонсировал запуск соцсети Truth Social. Так Дональд Трамп ответил на блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Сергей Елкин о том, как будет выглядеть новая платформа.
19.10.2021 Corona-lage in Russland wird immer schwieriger

Меры против коронавируса в России: кто просит их соблюдать? 19.10.2021

В России регистрируют все новые антирекорды по числу заражений и смертей от ковида. Даже сам коронавирус уже устал повторять, что надо соблюдать ограничительные меры, считает Сергей Елкин.
Der russische Außenminister hat die Schließung der russischen Vertretung bei NATO angekündigt. Jahr/Ort: Moskau, 18.10.2021

Лавров о дипмиссии РФ, или Кому НАТО, а кому - не НАТО 18.10.2021

Глава российского МИД объявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО. Чем руководствовался Сергей Лавров при принятии решения, знает карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur - Rote Sterne auf den Kreml-Türmen sind unzufrieden: Irgendwelche Michelin-Sterne kamen an.

Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов 15.10.2021

Мишленовские звезды впервые получили российские рестораны. Все они находятся в Москве. В Кремле такому событию рады не все, шутит карикатурист Сергей Елкин.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Putin über die Verfolgung der Opposition in Russland Stichworte: Elkin, Karikatur, Wladimir Putin, Putin über die Opposition, Verfolgung der Opposition in Russland Bildbeschreibung: Karikatur - russischer Präsident Wladimir Putin zu einem Soldat der Spezialeinheiten: Siehe mal, wie viele nicht Festgenommene noch auf der Straße sind.

"Далеко не все в тюрьме". Как понимать слова Путина об уличных протестах? 14.10.2021

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме". Эти слова президента РФ Путина кое-кто может понять как руководство к действию, опасается Сергей Елкин.
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