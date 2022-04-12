Обмен Медведчука, или Объявление для Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Виктора Медведчука, которого СМИ называют "кумом Путина", на украинских пленных. Такую новость в Кремле едва ли ожидали.
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