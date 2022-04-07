Возможна ли смена режима: чей прогноз сбудется?

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Болезненная стабильность за счет соблюдения жесткого режима или надежда на улучшения после изменения терапии? Дилемма, которая стоит не только перед лечащим врачом и пациентом.
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