Комментарий: Путин хочет, чтобы о Навальном все поскорее забыли

15 марта завершились прения на судебном процессе по делу Алексея Навального. Обвинение требует для оппозиционного политика 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Обнародование приговора анонсировано на 22 марта. Ни у кого, включая самого Навального, нет сомнений в том, что он будет обвинительным и суровым.

Осуждение в заключении

С самого своего начала этот процесс по делу Навального был наполнен мрачным символизмом. Вопреки общей практике, оппозиционера не отвезли в московский суд, а судили прямо в колонии. Все время в ходе слушаний Навальный был в тюремной одежде. И сам он, и его адвокаты неоднократно пытались оспорить и место проведения суда, и необходимость присутствия Навального именно в арестантской робе - но все было тщетно.

Федор Крашенинников

Очевидно, по задумке режиссеров этого шоу, ни на одну секунду, ни в одном кадре Алексей Навальный не должен был выглядеть свободным человеком и равноправным участником процесса. Абсурдна и сама суть предъявленного оппозиционеру обвинения в мошенничестве: по версии следствия, Навальный и его команда вовсе не занимались никакой политической деятельностью, а изначально намеревались обобрать доверчивых граждан.

При всей нелепости доказательной базы важен результат: объявить главного критика Путина обычным мошенником и на много лет посадить в тюрьму. При чем обставить все так, чтобы от процесса в свободном доступе не осталось не только качественных записей выступлений, но даже и нормальных фотографий - только съемки мутного экрана.

Суд на фоне войны

Символично и время, выбранное для процесса: его заключительная часть проходила на фоне войны в Украине. Нелепость и бесцеремонность суда над оппозиционером, которые в другое время были бы главной новостью из России, в феврале-марте 2022 года объяснимо ушли на второй, а то и на третий план.

Начался процесс 15 февраля, за 9 дней до вторжения в Украину. Примечательно, что 16 февраля называлось западными разведками в качестве возможной даты начала агрессии, и очень может быть, что по первоначальному плану и война, и суд должны было начаться в одно время. Это было бы вполне логично: на фоне войны судебный процесс по делу Навального не имел бы шансов стать новостью дня.

В последние предвоенные дни он успел оказаться в центре общественного внимания, но потом война все-таки началась и репортажи о суде в далекой колонии предсказуемо потонули в военных сводках. Что будет происходить на фронтах Украины 22 марта - никто не знает, но если военные действия к тому времени все еще будут продолжаться, не стоит удивляться, если в этот день (или накануне) случится что-то, что гарантированно затмит любые другие новости, в том числе и новость об обвинительном приговоре Навальному.

Цель - абсолютная изоляция

В дни войны особенно заметно, как не хватает Алексея Навального на свободе. Его харизма, его авторитет как лидера оппозиции, его способность простыми словами говорить с людьми о самых сложных проблемах сделала бы его несомненным лидером антивоенного движения России.

Несмотря на то, что даже со скамьи подсудимых в колонии он находил возможность обращаться с антивоенными призывами, предпринятые властями меры все-таки помогли максимально заглушить такие призывы - и в прямом смысле тоже. Последнее слово Навального транслировалось с такими перебоями, что полностью услышать его не смогли даже приехавшие на слушания дела журналисты.

В ходе всего судебного процесса и самому политику, и даже его адвокатам было запрещено пользоваться какими-либо устройствами, с помощью которых можно сделать видео- или даже аудиозапись. Как уже говорилось, власти серьезно занялись разрушением образа своего оппонента: он в тюремной робе, за решеткой, его плохо видно, его яркие речи почти не слышно, его постоянно прерывают, а скоро он не сможет общаться с окружающим миром даже с помощью передаваемых через адвокатов текстов. После вынесения приговора Алексей Навальный, скорее всего, окажется в еще большей изоляции - в колонии строго режима.

В ожидании приговора

Теперь уже очевидно, что Владимир Путин давно готовится к войне с Украиной и жесткому противостоянию с Западом. Даже если Путин и надеялся на короткую и победоносную кампанию, яркий и харизматичный лидер оппозиции все равно представлял бы определенную угрозу для режима - не только находясь на свободе, но даже имея постоянную связь со своими соратниками из обычной тюрьмы.

В случае же осложнений с экономикой и явных неудач на фронтах всем известный главный оппонент Кремля тем более стал бы опасной фигурой: к нему могли начать присматриваться и прислушиваться не только разочаровавшиеся обыватели, но и часть элиты, недовольная развитием ситуации.

Поэтому именно сейчас для Владимира Путина важно изолировать своего критика, заткнуть его и в прямом смысле слова тоже, сделать так, чтобы о нем все скорее забыли и никогда больше не вспоминали. Впрочем, если дела у Владимира Путина пойдут плохо, Алексей Навальный может дождаться своего звездного часа и в самой глухой и строгой колонии - прежде всего потому, что стараниями самого же Путина никаких других заметных оппонентов у него в России просто не осталось.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

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