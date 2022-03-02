 Комментарий: Путин хочет, чтобы о Навальном все поскорее забыли | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 16.03.2022

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Мнения

Комментарий: Путин хочет, чтобы о Навальном все поскорее забыли

Чем хуже будут идти дела у Владимира Путина в экономике и на фронтах Украины, тем важнее для него будет полная изоляции Алексея Навального, считает Федор Крашенинников.

Алексей Навальный во время судебного процесса, 17 января 2022 года

Алексей Навальный во время судебного процесса, 17 января 2022 года

15 марта завершились прения на судебном процессе по делу Алексея Навального. Обвинение требует для оппозиционного политика 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Обнародование приговора анонсировано на 22 марта. Ни у кого, включая самого Навального, нет сомнений в том, что он будет обвинительным и суровым.

Осуждение в заключении

С самого своего начала этот процесс по делу Навального был наполнен мрачным символизмом. Вопреки общей практике, оппозиционера не отвезли в московский суд, а судили прямо в колонии. Все время в ходе слушаний Навальный был в тюремной одежде. И сам он, и его адвокаты неоднократно пытались оспорить и место проведения суда, и необходимость присутствия Навального именно в арестантской робе - но все было тщетно.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Очевидно, по задумке режиссеров этого шоу, ни на одну секунду, ни в одном кадре Алексей Навальный не должен был выглядеть свободным человеком и равноправным участником процесса. Абсурдна и сама суть предъявленного оппозиционеру обвинения в мошенничестве: по версии следствия, Навальный и его команда вовсе не занимались никакой политической деятельностью, а изначально намеревались обобрать доверчивых граждан.

При всей нелепости доказательной базы важен результат: объявить главного критика Путина обычным мошенником и на много лет посадить в тюрьму. При чем обставить все так, чтобы от процесса в свободном доступе не осталось не только качественных записей выступлений, но даже и нормальных фотографий - только съемки мутного экрана.

Суд на фоне войны

Символично и время, выбранное для процесса: его заключительная часть проходила на фоне войны в Украине. Нелепость и бесцеремонность суда над оппозиционером, которые в другое время были бы главной новостью из России, в феврале-марте 2022 года объяснимо ушли на второй, а то и на третий план.

Начался процесс 15 февраля, за 9 дней до вторжения в Украину. Примечательно, что 16 февраля называлось западными разведками в качестве возможной даты начала агрессии, и очень может быть, что по первоначальному плану и война, и суд должны было начаться в одно время. Это было бы вполне логично: на фоне войны судебный процесс по делу Навального не имел бы шансов стать новостью дня.

В последние предвоенные дни он успел оказаться в центре общественного внимания, но потом война все-таки началась и репортажи о суде в далекой колонии предсказуемо потонули в военных сводках. Что будет происходить на фронтах Украины 22 марта - никто не знает, но если военные действия к тому времени все еще будут продолжаться, не стоит удивляться, если в этот день (или накануне) случится что-то, что гарантированно затмит любые другие новости, в том числе и новость об обвинительном приговоре Навальному.

Цель - абсолютная изоляция

В дни войны особенно заметно, как не хватает Алексея Навального на свободе. Его харизма, его авторитет как лидера оппозиции, его способность простыми словами говорить с людьми о самых сложных проблемах сделала бы его несомненным лидером антивоенного движения России.

Несмотря на то, что даже со скамьи подсудимых в колонии он находил возможность обращаться с антивоенными призывами, предпринятые властями меры все-таки помогли максимально заглушить такие призывы - и в прямом смысле тоже. Последнее слово Навального транслировалось с такими перебоями, что полностью услышать его не смогли даже приехавшие на слушания дела журналисты.

В ходе всего судебного процесса и самому политику, и даже его адвокатам было запрещено пользоваться какими-либо устройствами, с помощью которых можно сделать видео- или даже аудиозапись. Как уже говорилось, власти серьезно занялись разрушением образа своего оппонента: он в тюремной робе, за решеткой, его плохо видно, его яркие речи почти не слышно, его постоянно прерывают, а скоро он не сможет общаться с окружающим миром даже с помощью передаваемых через адвокатов текстов. После вынесения приговора Алексей Навальный, скорее всего, окажется в еще большей изоляции - в колонии строго режима.

В ожидании приговора

Теперь уже очевидно, что Владимир Путин давно готовится к войне с Украиной и жесткому противостоянию с Западом. Даже если Путин и надеялся на короткую и победоносную кампанию, яркий и харизматичный лидер оппозиции все равно представлял бы определенную угрозу для режима - не только находясь на свободе, но даже имея постоянную связь со своими соратниками из обычной тюрьмы.

В случае же осложнений с экономикой и явных неудач на фронтах всем известный главный оппонент Кремля тем более стал бы опасной фигурой: к нему могли начать присматриваться и прислушиваться не только разочаровавшиеся обыватели, но и часть элиты, недовольная развитием ситуации.

Поэтому именно сейчас для Владимира Путина важно изолировать своего критика, заткнуть его и в прямом смысле слова тоже, сделать так, чтобы о нем все скорее забыли и никогда больше не вспоминали. Впрочем, если дела у Владимира Путина пойдут плохо, Алексей Навальный может дождаться своего звездного часа и в самой глухой и строгой колонии - прежде всего потому, что стараниями самого же Путина никаких других заметных оппонентов у него в России просто не осталось.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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