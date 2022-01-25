 Укрепление курса рубля: как долго будут действовать стероиды? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.04.2022

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Россия

Укрепление курса рубля: как долго будут действовать стероиды?

Ограничения на валютном рынке в России и меры по поддержанию рубля вернули его курс на уровень начала февраля. Но "допинг" Центробанка может иметь последствия, предупреждает Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - рублевая монета в виде бодибилдера, который показывает мускулы, но вот-вот может лопнуть, говорит: Ой, что-то меня распирает!

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    Автор: Сергей Елкин


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