Укрепление курса рубля: как долго будут действовать стероиды?

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Ограничения на валютном рынке в России и меры по поддержанию рубля вернули его курс на уровень начала февраля. Но "допинг" Центробанка может иметь последствия, предупреждает Сергей Елкин.
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